教局：中學已復平和 停問戴口罩人數

民主黨議員許智峯不滿教育局曾向全港學校包括幼稚園，發出有關《禁蒙面法》內容的通告，質疑是白色恐怖。楊潤雄承認有向幼稚園校長道歉，又稱幼稚園學生沒有戴口罩外出衍生的相關風險，表示日後同類工作會做更好。他重申，當日出通告出於關心學生，不想他們誤墮法網。

10年前曾檢討 稱現不必討論特首校監制

港大畢業生議會日前通過要求行政長官林鄭月娥辭去校監一職，議員朱凱廸問局方會否順應民意檢討及修定香港大學條例。楊潤雄回應稱，10年前曾做檢討，各大學當時一致認為特首應繼續擔任校監，暫看不到要再作討論。他又稱，大學有眾多持份者，非一部分校友能決定。

人民力量議員陳志全關注局方對教師的監察機制，稱現時教師難做，有教師出工作紙提到區議會參選人被取消參選資格被指是偏頗、不中立。楊潤雄回應稱，局方認真處理每宗投訴，不會單以一句說話處理。

（反修例風暴）