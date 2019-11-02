教局：中學已復平和 停問戴口罩人數

【明報專訊】政府實施《禁蒙面法》後，教育局曾要求校方提供學生戴口罩、組人鏈等情况及數字。立法會教育事務委員會昨日開會，教育局長楊潤雄回應民主黨議員鄺俊宇提問時表示，教育局有必要知道學校的整體情况，以考慮是否需提供課程或心理方面的支援。他說，過去數周看到中學普遍回復過往秩序及平和的環境，故局方現時已轉變模式，沒有向每間學校查問，改由學校有需要時主動告知局方。楊潤雄稱，局方不會秋後算帳，若有學校做得不好，局方會去關心及提供支援。
民主黨議員許智峯不滿教育局曾向全港學校包括幼稚園，發出有關《禁蒙面法》內容的通告，質疑是白色恐怖。楊潤雄承認有向幼稚園校長道歉，又稱幼稚園學生沒有戴口罩外出衍生的相關風險，表示日後同類工作會做更好。他重申，當日出通告出於關心學生，不想他們誤墮法網。
10年前曾檢討 稱現不必討論特首校監制
港大畢業生議會日前通過要求行政長官林鄭月娥辭去校監一職，議員朱凱廸問局方會否順應民意檢討及修定香港大學條例。楊潤雄回應稱，10年前曾做檢討，各大學當時一致認為特首應繼續擔任校監，暫看不到要再作討論。他又稱，大學有眾多持份者，非一部分校友能決定。
人民力量議員陳志全關注局方對教師的監察機制，稱現時教師難做，有教師出工作紙提到區議會參選人被取消參選資格被指是偏頗、不中立。楊潤雄回應稱，局方認真處理每宗投訴，不會單以一句說話處理。