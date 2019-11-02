覆核續審 答辯人：基本法沒禁立會轉授立法權 政府：禁蒙面助年輕人過正常生活

引梁游案 指問題在緊急法有否違基本法

申請人為24名民主派立法會議員，及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議（下稱行會）、警務處長和律政司長。代表政府的資深大律師余若海引用「梁游宣誓案」稱，即使案件涉政治層面的爭議，法庭只會處理當中的法律問題，認為本案核心問題在於《緊急法》有否違反《基本法》，認為基本法沒表明在危害公安或緊急情况下，禁止立法會轉授立法權予行會。

稱緊急法沒採取人權法所指減免措施

就申請方認為緊急法有違人權法第5條的說法，余若海稱，人權法所指的「減免」與「限制」有不同意思，認為緊急法目前沒採取如人權法所指的「減免」措施，又稱立法會仍有權力廢除或更新過時的法例。

指年輕人易煽動 「救得一個得一個」

余若海表示，市民享有集會權利前，社會必須保持和平，形容最近示威者進行破壞或毆打他人後，便可憑蒙面脫身，導致法治受削弱，最近未成年被捕者數字更有上升趨勢，情况令人擔憂，認為即使禁蒙面法未能阻止暴力出現，起碼可阻止部分年輕人加入其中，又形容年輕人易受煽動，有需要「救得一個得一個」。

就申請方舉例稱，部分人參與同志遊行等活動時，亦會選擇蒙面以隱藏身分，余若海則回應，相關人等大可以紙牌等工具遮蓋容貌，又稱警方最近需盡早進行身分辨識的工作，否則人群手持雨傘和武器集結一起時，警方便會遭毆打。

【案件編號：HCAL2945、2949/19】

明報記者

（反修例風暴）