5人「快閃」演奏後被捕 警稱涉毒

有份參與表演的陳小姐（化名）稱，早前在網上認識一班樂手，約20人相約昨晚「快閃」3個商場表演，眾人晚上8時到沙田新城市廣場，先在「百步梯」練習，其後在新城市廣場中庭演奏《願榮光歸香港》等3首歌，歷時10多分鐘，其後於約9時分批登上5輛義載私家車，準備到又一城快閃表演。

其中兩輛停泊沙田大會堂外的私家車其後被警方截查，並拘捕車上4名男子，包括樂團指揮及3名色士風手，以及義載女司機，部分人僅10多歲，其中一人為城大學生。陳小姐登上另一輛停在新城市廣場停車場的義載車，未被截查，她其後於該批樂手的群組得悉事件。

她稱，演奏時部分人有戴口罩，但離開商場時已脫掉。她認為「快閃」演奏很平常，且過程和平，沒有暴力事件，不明白同伴被捕原因。「我們已沒有戴口罩的權利，現在連表演的權利也沒有。」

中環觀塘各百人中午快閃遊行

另外，中環及觀塘昨午再有市民號召「快閃」集結，爭取反修例五大訴求及抗議警暴，並要求解散警隊。中午12時半，逾百白領先於遮打花園集合，其間警方曾舉起黃旗，表示市民正參與一場非法集結，惟市民並沒因此散去。至下午約1時，遊行隊伍離開遮打花園並走出馬路，走往西環方向，其間大叫「香港人反抗」、「解散警隊，刻不容緩」等，又拿起「追究暴警 港人願景」直幡，行至恒生銀行總行掉頭返回遮打花園。其間隊伍遇上電車，電車乘客舉起手以示支持，遊行隊伍亦舉手回應。隊伍約1時半後返回遮打花園後，有人持咪領唱《願榮光歸香港》，並宣布快閃完結。他又叫大家繼續堅持，每個周五繼續快閃。

觀塘駿業街遊樂場昨午接近1時亦有過百人聚集，後經過海濱道及巧明街馬路，有遊行參加者戴上面具。快閃遊行至apm中庭位置，隊伍聚集並高叫口號後，於2時和平散去。

（反修例風暴）