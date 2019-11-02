官拒批無綫臨時禁令：10月初已停破壞

陳官甫開庭便指出，據無綫呈交法庭文件，無綫亦承認自10月初相關針對其員工及財產的襲擊和破壞已停止，反問法庭為何仍要批出臨時禁制令。

無綫一方稱，作為僱主有責任保護僱員，該些襲擊及破壞並非每日發生，但會偶爾發生，又指截至10月30日仍見到有發起監視（monitor）記者或攝記的網站，難以排除他們將來會受襲擊。

員工不願披露身分 禁令難執行

法官指出，無綫承認員工不願披露身分，其財產如攝影器材或貨車亦出現在不同時間及不同地方，反問無綫如何執行禁令，「難道要員工舉旗『別襲擊，我是TVB記者』？」法官亦提及，律政司前日成功申請臨時禁制令，禁止任何人在互聯網平台發布或煽動使用暴力，反問無綫「昨日的禁制令不是已涵蓋你所申請嗎？」

無綫回應稱，禁令頒布後會對外發布，也會賣廣告，而昨日律政司的禁令只針對煽動暴力的「背後的人」，並不保障員工或財產。

法官裁決稱目前無綫已沒有遭受明顯威脅，亦有人在網上道歉及促請不再襲擊記者，加上無綫員工不願披露身分，令受保障的對象難以辨認，認為執行禁令時面對實際困難，故拒頒禁令。惟法官稱案件存在可審議議題，將另定日子開審。無綫其後發聲明表示，對申請遭拒感失望，公司會留意事態發展，保留法律權利。

【案件編號：HCAL1977/19】

（反修例風暴）