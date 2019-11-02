供應商憂僅第一波 恐政府再申封網

指網民用VPN難追蹤

香港互聯網服務供應商協會主席葉旭輝稱，以今次禁制令內容，ISP應不屬規管目標，如有關部門若對ISP執法，則如「警察要拉用電話串連打劫的人，但拉埋電話服務供應商，做法毫不合理」。但即使是網民在討論區發表違反禁令內容，禁令亦恐「鞭長莫及」，葉旭輝稱如不少討論區伺服器設於外地，另網民亦可自設VPN作為翻牆工具，難以追蹤涉事者。

倘全禁VPN 嚴重打擊港地位

他說，技術上政府要求供應商「關掉網絡」或建「防火長城」來達至「禁網」效果，但問題也一樣存在，「內地都有大量網民翻牆，禁止一個IP或VPN，很快又會有新一個」，除非是同時禁止使用所有VPN，惟此舉將會嚴重打擊香港作為亞太通訊樞紐的地位。

（反修例風暴）