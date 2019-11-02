逸生閣拘33「非住客」 警：要求跪地不新鮮

稱為控制大批被捕者 無意侮辱

江永祥稱根據《警隊條例》第50條，若警員有理由相信需拘捕的人已進入某處，為免其逃離，即使未取得手令，警員亦有權進入該處搜查及拘捕。他說警方當晚行動期間見數十人走入逸生閣，認為其身分「不容置疑」，經查證後證實部分是大廈住客，予以放行，但有33人（24男9女）並非住客，涉非法集結被捕，「你告訴我，為合他們會在這裏？」

防暴警察走入逸生閣大堂截查時曾要求在場者跪地及舉起雙手。江永祥說，控制大批被捕者有難度，「被捕者坐下、蹲下或跪地的鏡頭不是新鮮（事物）」。他說被捕者坐下、蹲下或跪地，會比站着難逃走，「其實都是想令他們逃走反應慢了」，稱無意圖侮辱人，否認如外界所指的「戰犯」對待。

遊行未批准 V煞面具者叫口號

未衝突封蘭桂坊「免人踩人重演」

被問到前晚萬聖夜為何在未有衝突下，7時許便封閉蘭桂坊，港島總區高級警司（行動）吳樂俊稱，當晚旺角與太子已發生暴力事件，且四五百人在未經批准下遊行往蘭桂坊，二三十名戴「V煞」面具的人叫口號，警方不清楚當中有否暴力傾向者，亦收到情報稱有人會在蘭桂坊用汽油彈襲警。警方約7時20分通知蘭桂坊協會有關評估，協會同意警方封閉蘭桂坊的決定。他提到1993年蘭桂坊人踩人事件，稱若警方不嚴謹處理，或會事件重演。

另外，一名記者在周一警方記者會抗議警方濫暴，她曾聲稱來自一間外國媒體，惟該機構高層事後向警方稱該記者並非職員，也非代表機構出席記者會。職業訓練局轄下青年學院15歲女學陳彥霖死亡事件，周三有人在香港知專設計學院（HKDI）校園破壞，防暴警察一度在校外持槍戒備。警方昨稱當日接獲聲稱學校打來的報案電話，故派員到場，但未尋獲報案人，於是離開。

（反修例風暴）