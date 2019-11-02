兩員中椒中彈 港台工會研法律追究

斥警完全失控針對記者

港台兩名記者在前晚受傷，港台節目製作人員工會表示，該台攝影記者在蘭桂坊拍攝警方行動時，被警員以盾牌推撞及電筒照射，記者提出質疑後，遭警員兩度近距離向面噴胡椒噴劑，其後送院；另一名攝影師在太子採訪時，腰間疑中催淚彈或橡膠子彈，導致明顯傷痕及紅腫，要送院檢查。該會譴責警方「完全失控」，數天內兩度發生同類事件，質疑警方恐懼鏡頭拍下實况，針對記者，嚴重侵害新聞自由。

另外，前晚有示威者在旺角山東街向警員擲水樽，警員未能找到投擲者，卻以胡椒噴劑噴向在場多名記者，本報兩名記者被噴中手、頸等，持續刺痛多個小時。本報另一記者在山東街被警方的胡椒球彈擊中，因有拍攝器材阻隔而沒受傷。昨凌晨在旺角，一名城大學生媒體記者被催淚彈所傷，由義務急救員救治。

香港記者協會強烈譴責警員肆意干擾傳媒，促警隊高層嚴加約束前線人員，請警員勿忘「不對他人懷惡意、不敵視他人」的誓辭。香港新聞行政人員協會對所有暴力予以強烈譴責，呼籲警方保持克制，不要粗暴對待或干預記者的合法採訪工作。

（反修例風暴）