警棍扑頭 護婆婆社工「血如雨下」 拉人起混亂 警：無關者勿逗留

索醫療報告研追究 斥警打擊社工專業

受傷社工Key昨稱，前晚約9時半至10時，他與另一社工陳虹秀在彌敦道與荔枝角道交界休憇處休息，當時無衝突，有警員質問陳「為何你們偏心？」隨後警察衝前欲捉一名婆婆，他趨前保護，即感到被很多物件擊頭，之後血流如注。入院檢查發現，他頭有兩處傷口，其中一處長7厘米，縫了5針，手腳均有傷。他說：「為何我是社工，沒有衝擊，亦會被打？」

Key將索取醫療報告以便日後追究，又說事後有警察問他是否「被撞到」，又有警察解釋因要拘捕他背後的人，所以「撞到」他。Key稱說法完全不能接受，「一個正確智力的人亦知不可能被撞到有7厘米傷口」。他說從片段見警察用警棍打他，幸沒打到婆婆，又認為警棍是打擊社工專業。他聲淚俱下稱，自6月以來社工在前線是幫警察做正確的事，並非阻差辦公。

陳虹秀遭噴椒 社總促警勿以權謀私報復

據公民記者組織「白夜」的片段，警員衝前捉一名白衣青年時，有警員用警棍打向Key的頭，Key隨即用手按頭。陳虹秀之後要求警察交代為何打社工，亦被胡椒噴霧噴面。陳形容警察「完全失去理智」，質疑他們是否適合當更，她被噴胡椒噴霧後嘔吐及腹痛。

社會工作者總工會總幹事許麗明稱，警察近期在示威現場針對社工、救護員、記者，要求將「失控警員」調離前線並作心理輔導，促請警察別以權謀私向群眾報復，亦冀勞福局長羅致光表明社工及救護員有權在場作人道救援，並促警方交代過量用武力原因。

警察公共關係科總警司謝振中解釋，前晚9時許有「暴徒」在彌敦道及鴉蘭街交界縱火，有人朝鴉蘭街方向逃向人群，混亂間警員曾用警棍，有男子頭受傷，但單憑片段難判斷整體情况；警方當時拘捕一名18歲男子，涉阻差辦公。

謝稱不願見有人在混亂中受傷，若事主不滿可向投訴警察課投訴，或申請暴力及執法傷亡賠償計劃（詳見A6版）。他重申驅散期間所有人需離開，若有人因職務留在衝突位置，需自行平衡風險，警方執法不會針對任何職業，混亂中亦難辨各人角色，籲無關者勿逗留。

一消防前晚旺角犯案被警調查

另外，消防處昨晚回覆稱，得悉一名屬員於前晚在旺角涉干犯刑事案件，正接受警方調查。

明報記者

（反修例風暴）