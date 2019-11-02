逾百民主派候選人 今擬維園辦「選舉聚會」

不多於50人毋須通知警

警預告混亂或水炮車驅散

港鐵表示，今晚港鐵各線（機場快線除外）主要服務提早於晚上10時結束。

根據民主動力資料，今屆區選全港452個選區中，有逾400名民主派參選。截至昨晚10時，共有136名民主派區議會選舉候選人聯署，表示不滿警方打壓市民言論和集會自由，積極考慮今午3時各自在維園舉辦毋須通知警方、不超過50人出席的選舉聚會，候選人會在維園草坪不同位置，聲稱向選民重申捍衛港人自由的立場。

九龍城樂民區候選人林正軒表示，希望所有民主派候選人今日都會現身維園。他說一名候選人難以同時與多於50名市民交流，相信市民「問完就會離開」，讓各聚會維持不超出50人。同區候選人還有楊永杰。

候選人相信市民「問完離開」

盼警尊重聚會

被問到會否擔心因舉行集會被捕，屯門三聖區候選人巫堃泰認為，「警察現在什麼都先拘捕，不能說有無被捕風險」，希望警方尊重聚會。三聖區另一候選人為蘇炤成。

中環今日另有兩個活動獲發不反對通知書，包括在愛丁堡廣場舉行的促請美國盡快通過《香港人權民主法案》集會，以及在遮打花園舉行的「和理摺紙鶴」活動。兩個活動都於下午5時開始，有網民呼籲市民在「選舉聚會」後，步行前往中環參與兩個獲批集會。

中環兩集會獲批 網民籲會後前往

申請原來維園集會不反對通知書的劉頴匡表示，有17個國家共46個城市同於今日舉辦集會聲援香港，當中更包括南非及巴西，希望更多港人今日出來，「站在自由世界前線」。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方接獲周末5個港島區遊行集會申請，考慮到公共安全，反對其中3個申請。對於民主派區議會候選人考慮在維園舉行選舉聚會，他說警方一貫會盡量協助和平合法集會，但自6月起，和平集會往往演變成暴力衝突，當有破壞社會安寧情况，警方必定第一時間介入。

（反修例風暴）