中央要求完善官員任免及釋法機制 健全「行使全面管治權制度」 劉兆佳料行使權力將常態化

基委會主席沈春耀一改低調

支持特區強化執法力量

中宣部昨舉行新聞發布會，沈春耀明言按一國兩制原則治理港澳為國家治理制度體系的重要部分，亦為四中全會討論的重要內容，他提出5點工作任務及要求（見表），包括依法治港治澳；完善中央對特首及主要官員的任命制度及機制、人大釋法制度；建立健全特區維護國家安全法律制度及執行機制、支持特區強化執法力量等。

沈春耀並稱堅決防範、遏制外部勢力干預港澳事務和分裂顛覆等活動，又稱將進一步健全中央按《憲法》、《基本法》行使全面管治權的制度。

馬逢國：說法不止牽涉23條

港區人大代表馬逢國表示，對沈春耀大篇幅、較具體談香港感意外，相信是「因為香港以往的病毒，在今次反修例風波發了出來」，形容中央加強對港管治是「不得不做、不能不做」；如何做則有很多討論空間，四中全會作為黨的重要會議，有關決定將在政府、全國人大中籌備醞釀，再透過政協收集意見，從法律、立法和執法角度研究。

馬又稱，香港多年來不能落實基本法23條是天大笑話，相信沈春耀的說法或不止牽涉23條，亦可能有關基本法18條涉及全國性法律在港適用的條文。劉兆佳亦相信國家安全範疇不止限於23條，「23條只是保衛傳統國家安全的威脅，日後維護國家安全，中央責無旁貸，港亦要承擔責任」。

有核心建制派表示，沈春耀一向低調，說話有含意，料中央有意加強對港管治，但建制內部未收到具體指示。至於官員任免，該建制派預料或是希望問責制度更清楚。

建制：加強管治 未收具體指示

泛民：下一輪鐵腕政策的引子

民主黨尹兆堅稱，在反修例風波中，因香港的特別國際位置，北京未能為所欲為，甚至有評論稱北京軟化立場，但沈春耀發言顯示，「被解讀的和風，是下一輪鐵腕政策的引子」，料日後將更強調一國、遏止兩制，「擔心未來一波打壓非常強大」。至於任免官員、維護國家安全等發言，他認為都是強調一國制度、收緊一國權力。

公民黨黨魁楊岳橋強調，若北京希望對症下藥，只樂見以普選解決，否則情况只會惡化；強調還一國兩制應有樣貌才能正本清源，而非再加強權力。

劉銳紹：反映對港官場不信任

時事評論員劉銳紹亦表示，沈的發言體現北京「牢牢掌握全面管治權」，他認為特首、官員任免部分，反映中央對港管治以至香港官場的人都不信任。他稱有許多細節可「健全」任免制度，舉例由內地官員面試、面見官員，甚至改變對公務員、以至法官的任命制度。

有了解北京想法的消息人士說，四中全會公報談及建立健全維護國家安全的法律制度，認為中央看到今次反修例運動有危害國家安全的行為和風險，又稱香港尚未就23條立法，「成為突出的短板」，同時還要有可行的機制去執行。

尹兆堅參選區議會石蔭選區，對手有民建聯李世隆。

明報記者

（反修例風暴）

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