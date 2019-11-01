警引例稱有權進入 大狀：未容撒網式截查

警方回應查詢時引用《警隊條例》第50（3）條，稱如任何警務人員有理由相信須予逮捕的人已進入或置身某處，居住在該處或管理該處的人在警務人員提出要求時，須容許該警員自由進入該處，並給予一切合理的便利，以便他在內搜查。

警方又稱《條例》第54條賦予警務人員權力，在任何街道或其他公眾地方，發現有人行動可疑，或合理地懷疑某人已經或即將或意圖犯任何罪行，警員可截停該人要求出示身分證明文件。

指非追捕特定目標擅闖違警例

大律師蘇俊文解釋，第50（3）條只容許警員在追捕特定目標人物及清楚向管理人員交代原因時，方可入內拘捕。若警員只為「漁翁撒網」截查市民而闖入屋苑，而非追捕特定目標而入內，則是違反警例。對於警方引用第54條解釋有權截查市民，蘇認為警方未有正面回應事件，「現在是針對有無權入私人地方，你就答你有無權查人」。

斥逼蹲不人道 無法律理據

就警員在搜查期間要求市民蹲下，蘇俊文斥做法不人道且無法律理據，「好似路西法效應，警察覺得自己至高無上」。蘇說，若查明市民並無犯法，無故被要求在人前蹲下是屈辱，「就算是被捕都不應該如此對待」。

另外，有店主因拒絕警方入店截查市民被捕。蘇俊文指出，店主有權阻止任何人入店，若警員非追捕逃犯，只為截查店內兩名市民，無權強行入店，而店主阻止亦不涉及阻差辦公，「如果想查，最多派人守在門口等他出來，沒必要硬闖」。他認為，現時警員執法時不守法律，屬嚴重事情。

（反修例風暴）