屯門衝突拘62人 警逼街坊蹲下捱轟 住客批如行刑 保安未阻衝入失職

CCTV顯示保安查問數秒後回更亭

兆軒苑昨晚舉行居民大會，逾百居民翻看保安公司提供的閉路電視片段。從居民提供的翻攝片段顯示，前晚9時許，數十人魚貫進入逸生閣大堂，未幾一批20多名持圓盾及警棍的防暴警趁大門未完全關上，自行拉門衝入大堂後截查10多人，其間兩名保安全程站在更亭觀看，其中一名僅上前查問數秒便轉身站回更亭。另一片段則顯示，防暴警將10多人帶到信箱附近，並命令他們蹲下面壁，雙手放頭。

逾百居民晚上要求保安公司交代事件。佳定物業管理有限公司保安經理白愛玲指出，保安更亭沒有門掣可開關大門，當晚兩名保安一人為頂更、一人為新聘，昨晚均沒有上班，但並非被解僱，公司要再商討如何跟進二人。至於他們是否有為警察登記，白稱要翻看紀錄。至凌晨零時，白愛玲及業主立案法團主席被居民包圍質問，她們聲稱遭禁錮，其後自行離去。

警：疑示威者逃入 不滿可投訴

警方回應稱，前晚在屯門非法集會共拘捕45男17女，年齡13至42歲，涉嫌非法集結、違反《禁止蒙面規例》、阻礙警務人員執行職務、刑事毁壞、藏有工具可作非法用途及藏有攻擊性武器，行動中並檢獲激光筆等物品。警方在驅散示威者期間，懷疑有示威者走進良運街一大廈以逃避警方搜捕。由於警方有合理懷疑他們曾參與非法集結，因此警員根據《警隊條例》，進入該大廈大堂截查及拘捕。任何人若認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴。

逸生閣住戶曾先生當時透過大廈閉路電視目擊大堂情况，稱警方當時要求蹲下面壁的均是較年輕的人，情景儼如行刑，質疑警方侮辱市民，同時對警方擅闖私人屋苑感不滿。

同屋苑順生閣住客梁先生強調兆軒苑是私人地方，曾聽聞警方當時不但擅闖逸生閣大堂，更登上高層單位搜捕，質疑警方漠視私有產權，加上強迫疑人蹲下，形容防暴警猶如日本皇軍對戰俘行刑，但保安控制室當時卻突然無人當值，質疑保安公司失職。他又稱，防暴警闖入大堂時，兩名保安僅站於一旁袖手旁觀，未有上前核實警員身分及查問闖入動機，亦未有向警員索取搜查令。

經理稱保安無上報 保安室因危險停服務

梁先生引述保安經理指出，前晚保安室因擔心安全而停止服務，警方闖入大廈時保安亦未有上報，礙於硬盤容量有限，只能提供部分片段供業戶查閱。梁先生批評保安公司怕危險而不派人當值的說法荒謬，目前翻看的片段完結時，仍有大批防暴警聚集大堂，要求保安公司交代事件，並公開全條閉路電視片段。

另外，當晚防暴警亦稱日式餐廳東屋台內，有一男一女曾於警員面前跳舞，並欲衝入拘捕兩人時，老闆娘及其胞弟於店門外阻擋，即遭防暴警強行扯出街上按地制服拘捕。記者昨再到東屋台了解，大批市民到東屋堂店外貼上標語支持，店內職員未有回應提問，及後透過facebook稱昨今休息兩天，並感謝大家關心。

明報記者

（反修例風暴）