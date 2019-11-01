維園集會上訴駁回 泛民擬明日同地「區選聚會」

警稱料有激進者騎劫

東區警區副指揮官邱倩雯在聆訊表示，警方反對維園集會，因預料有激進人等騎劫，認為上訴人無足夠能力維持集會安全，而近日社會暴力升溫，估計將出現暴力。其後，上訴委員會一致認為，周六集會對公共秩序有嚴重威脅，而參考過往的集會，無論是途中或結束後都出現暴力，因此駁回上訴。

劉頴匡促檢討上訴機制

維園集會申請人劉頴匡表示，對裁決不感震驚，而過去有不少上訴申請，上訴委員會最終亦是維持警方決定，作出裁決亦無詳細解釋，他認為需要檢討有關機制。他說，他申請的維園集會無法舉行，而現時有逾90名民主派區議會候選人計劃明日在維園分別舉行選舉聚會，消息有待公布。他認為，若市民關心區選，希望了解候選人的政綱，應多出席這類選舉聚會。

另外，劉表示，明日分別在中環遮打花園及愛丁堡廣場舉行的集會，已獲警方發出不反對通知書，呼籲希望合法參與集會的市民，到上述地點參與。

中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇表示，警方歡迎上訴委員會決定，他提醒市民參與已遭警方禁止及反對的集會，在無合法權限及辯解下，會構成參與未經批准集結，罪成最高可判囚5年，呼籲市民切勿參與。他亦呼籲「市民要與暴力示威者劃清界線」，遠離危險地方，保障自身安全。

（反修例風暴）