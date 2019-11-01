英報告籲示威者停暴力 外交部斥干預香港事務

籲展開對話 促林鄭緩和局勢

《香港半年報告書》主要涵蓋今年1月至6月在香港發生的主要政治事件和經濟議題，包括港府推《逃犯條例》修訂引起的風波、佔中9子案、國歌法、香港民族黨被禁、香港眾志秘書長黃之鋒入獄、本土民主前線黃台仰和李東昇獲德國庇護等。

指警策略趨攻擊性 關注不當對待示威者

藍韜文在前言中提及，近月絕大部分的示威仍是合法及和平，但指有小部分示威者武力升級，破壞和試圖令地鐵和銀行停止運作。

他強調英國立場十分清晰，絕不縱容（condoned）小部分核心示威者的暴力行為。他並指出警方愈趨用富攻擊性的策略（agressive tactics）對付示威者，包括更多用催淚彈，及有示威者被近距離開槍射中。藍韜文重申，關注示威者被不適當對待，強調市民享有和平示威的權利。

外交部發言人昨表示，香港回歸22年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫徹落實。發言人稱英方報告「顛倒黑白、是非不分」，把港府依法施政、警員依法執法，和極端暴力分子違法犯罪混為一談，「明裏暗裏為香港反對派和暴力示威者撐腰打氣」。發言人認為上述報告與香港社會要求止暴制亂、恢復秩序和法治的主流民意背道而馳。

港府：警方克制 已開展對話平台

港府發言人稱，過去數月在港發生連串示威及公眾活動，部分最後演變成暴力違法事件，對此警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方執法行動目的是為保障市民大眾生命財產，將違法者繩之於法，盡快令社會恢復秩序。此外，政府已開展多元化對話平台，亦會邀請社會領袖、專家、學者，再深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。發言人重申，外國政府不應以任何形式干預香港特區內部事務。

（反修例風暴）