禁蒙面覆核開審 李志喜：萬聖節反映執行難度

引英揆停國會例 稱法律政治難分界

代表申請人的資深大律師李志喜陳辭時，先引用英國最高法院裁定首相約翰遜暫停國會的決定屬違憲一案，形容法律和政治的界線難以劃分。李認為，昨晚萬聖節將反映執行禁蒙面法難度，質疑市民在蘭桂坊慶祝，或小孩在校舉行「不給糖就搗蛋」等活動，是否已等同眾人有共同目的而集結在一起。

李志喜指出，基本法賦予立法會立法權，惟緊急法容許特首繞過立法程序訂立任何法例，更可決定何時生效和廢除，但又沒有覆核機制及考慮公眾意見，令特首權力過大。

政府引數據稱非法集結年輕人增 陳文敏：亦可證警針對趨嚴重

另一名代表申請人的名譽資深大律師陳文敏則表示，緊急法受《人權法》所限，而人權法界定緊急狀態需至「危及國本」的程度，政府才可減免履行人權法的措施，惟行會已否認本港面臨緊急情况。

至於禁蒙面法本身，陳文敏認為法例損害市民言論自由，又舉例指出不少示威者戴上小熊維尼、小丑等面具只為表達抗議信息，亦有人因擔憂起底或秋後算帳的威脅而隱藏身分。陳又稱，除了示威者，記者、社工、急救員等亦會現身集會現場，形容他們有必要戴面罩保護自己，而最近已有記者遭警員強行脫下面罩。

就政府一方引用數據指出，未成年被捕者人數由9月的6%，上升至10月的10%，陳文敏認為，數據或反映更多年輕人參與非法集結等，亦可反映警方針對年輕人的情况愈趨嚴重，認為相關數據具誤導性，亦無法帶出任何有意義的結論；又認為警方稱自己執法時有專業判斷的說法不太令人信服。案件今續，並將由政府一方回應。

【案件編號：HCAL2945、2949/19】

（反修例風暴）