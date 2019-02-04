260人蒙面被捕 逾九成涉非法集結 前線警：降拘捕門檻 示威者：有人不似之前勇武

實施近月20人被檢控 4人未依警要求除蒙面物被捕

《禁止蒙面規例》10月5日生效，不論遊行集會合法與否，一律禁止蒙面，違例者最高可判監一年。新法例也賦予警察權力，於公眾地方截查時有權要求市民除去口罩或蒙面物品，若市民拒絕亦屬犯法，可判監6個月。消息稱，截至10月29日，警方拘捕逾260人，包括約170男90女，其中約20人已被檢控。被捕者中近260人是同時涉非法集結及使用蒙面物品被捕，其餘4人是在公眾地方沒有依從警方要求除去蒙面物品被捕。

警消息人士：阻嚇力低因未有成功檢控案例

警方消息人士指出，嚴格而言警方未執行禁蒙面法，只是在打擊非法集結及暴力行為時，有蒙面者的就多控告一條罪。他稱禁蒙面法令警方執法更有效率，方便警員拘捕示威者及更容易提告。他舉例說，若一班人在掟磚及擲汽油彈，警方在50米外拘捕人，以往不確定他們就是擲汽油彈或掟磚者，被捕人可能會爭拗當時只是路過；禁蒙面法實施後，可加強執法效率，只要被捕時蒙面已可提控。不過，消息人士稱，禁蒙面法至今未發揮到阻嚇人上街的作用，因尚未有成功檢控的個案，警方亦未高調拘捕單純蒙面者，「若首宗個案只罰款500元，則更難料，談阻嚇作用是言之尚早」。

前線警：似激發更多人蒙面 料阻嚇和理非

另一前線警員認為，實施禁蒙面法後蒙面示威者無明顯減少，「要蒙面的都是繼續蒙面，仲好似激發更多人蒙面」，估計主要是阻嚇了部分「和理非」市民參與示威。他說，雖然警員有權執法，但當大批蒙面市民參與遊行示威，警力上難以逐一拘捕，「拉晒亦都唔現實」，但認為新法例是有助降低拘捕示威者的門檻。

前線示威者：相比暴動罪屬小事 仍會蒙面

自6月以來參與前線示威的大學生阿晴（化名）表示，禁蒙面法對她的阻嚇力不算大，「相比暴動罪已是好小事」，仍會繼續蒙面示威。她認同在新法例下，示威者會更容易被捕，有些人「不敢好似之前咁勇武」。

40名香港浸信會聯會的理事，包括會長羅慶才牧師發出聯署聲明，稱《禁止蒙面規例》未能有效控制暴力場面，要求撤回；並要求成立獨立調查委員會。

明報記者

（反修例風暴）