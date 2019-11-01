有蘭桂坊商戶生意減半 蘇豪東不跌反升

俗稱石板街的砵甸乍街兩旁店舖，每年臨近萬聖節都會售賣相關裝飾及衣物等，其中一檔的店主黃女士稱生意大跌一半，過去9月起就有人購買萬聖節用品，今年至近一星期才有人購買。她說今年已沒有入手新貨，僅重售去年剩下貨品。另一賣萬聖節裝飾的店主Rex亦表示，今年生意較去年跌五至六成，認為市民無心情慶祝，營業額由去年同期6位數跌至5位數，冀社會事件盡快完結。

市民A小姐趁午膳空檔到石板街買面具，準備晚上與朋友在蘭桂坊作樂時戴上。她說，示威活動無阻慶祝心情，若遇上示威活動會提早離開，暫時不太擔心。

蘇豪東商戶：服務街坊 提早收車影響小

至於位於西灣河的蘇豪東多間酒吧及餐廳，生意不跌反升。其中Shore Hospitality集團於區內有兩間酒吧及餐廳，集團營運經理梁小姐表示，近月兩店生意額上升約兩成，相信因蘇豪東遠離主要示威區，餐廳主要服務區內居民，即使港鐵提早收車亦不受影響。

她說，集團於多區設餐廳及酒吧，其中長沙灣的店舖錄得營業額增長，位於沙田及尖沙嘴諾士佛臺的酒吧生意下跌50%，相信與港鐵提早收車和商場早關門等有關。她又稱，不同地區店舖生意有升有跌，但整體生意額其實減少，又預期未來數月市况不會特別好；不過集團無意裁減人手，會先減少起用兼職。

（反修例風暴）