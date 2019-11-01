8‧31被捕65人 暫無人控非法集結

兩人控藏攻擊性武器

警方在事件中拘捕56男9女（13至36歲），65人分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、傷人、刑事毁壞及無牌管有爆炸品。本報昨向警方查詢8．31事件起訴數字及是否有人被控非法集結罪，警方回覆表示，一名33歲男子及一名13歲男童已被暫控各一項藏有攻擊性武器罪，另外警方為一名15歲被捕男童申請保護兒童令，3人於9月2日已在九龍城裁判法院及少年法庭提堂，其餘62人已獲保釋候查。

學生踢保：遭打穿頭 難集中需吃藥

當日被速龍小隊成員打至頭部有3個血洞、需縫14針的中學生Ken（化名）表示，當日被警方以非法集結罪拘捕，他已於8．31事件兩個月前夕到警署「踢保」。他說目前仍會感到頭暈，難集中精神，需靠藥物紓緩病徵，「溫習會有些影響，寫字不及以前快」；並引述醫生稱是腦震盪後遺症，未知何時完全康復。Ken說，近期發現當日被警察打穿頭後被噴胡椒噴劑，或會聯絡知情的義務救護員當證人，向警方索償。事隔兩月，他說「有少少陌生感覺」，因其間發生了很多「恐怖」的事，希望市民勿忘記8．31，要繼續追究責任，令涉濫暴的警員受制裁。

另一被捕者、大學生阿火（化名）稱當晚無示威，只是乘港鐵回家，途經太子站時被捕。他向本報表示，警方以非法集結罪拘捕他，至今未有落案起訴，質疑警方根本無理據起訴，已計劃下周到警署「踢保」。他說，有證據顯示他當時只是回家，並非參與示威集會，「要告就告，我要打都實贏，如果仍有法治」。

當晚目擊者、廚師細輝說，事發後首周途經太子站亦感不安，不時發噩夢，如今想起畫面「情緒亦有起伏」。他認為事件仍有很多疑團，促請港鐵公開當晚所有閉路電視片段，否則無法化解心結。

（反修例風暴）