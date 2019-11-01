「毋忘8‧31」爆警民衝突 政務司長辦職員被捕

五旬漢傷眼 婆婆腳擊傷

醫管局表示，截至凌晨零時有3男3女（29至71歲）送往3間公立醫院急症室。當中一名男子留醫明愛醫院，情况嚴重；2男3女留醫廣華及伊利沙伯醫院，情况穩定。據悉傷者包括一名53歲右眼疑被催淚彈擊中的男子。

昨午2時起有人在太子站外燃點香燭、插白花、燒衣拜祭，有街坊對港鐵在日間關閉太子站表示不理解及困擾，認為公眾很和平。有8．31在太子站月台的市民到場，希望港人毋忘當日速龍小隊在站內無差別打人。另有市民打扮成電影角色小丑現身。

至傍晚站外人數漸增，逾百人站滿車站外行人路，部分人站出彌敦道，氣氛平靜，有人用雷射筆照射警署，警方隨即警告，並在警署內向外噴射藍色水劑，有市民及記者被濺中；後來警方指在場者非法集結，若不散去會拘捕；直至7時許警方施放數枚催淚彈，部分人沿彌敦道向油麻地方向退去，少數人在警署對出的太子道西以雜物設路障；後來警方增加警力，並搬走太子站外的香燭衣紙。大批警員在太子站外戒備，喝令附近馬路上的人回行人路；後來警方在太子道西與彌敦道交界一字排開設防線，又向油麻地方向推進，沿途在山東街及麥花臣球場一帶拘捕多名黑衣人。

入夜後，部分人沿彌敦道向油麻地方向退去，設多重路障、焚燒雜物，及擲磚出馬路，令交通受阻。警方施放多輪催淚彈及胡椒球彈清場，之後人群再聚集，形勢一度膠着。

晚上10時許，警車車隊沿彌敦道向太子方向離開期間，西洋菜南街及山東街分別有兩隊約10多人的防暴警員落單，被大批市民尾隨，其中一隊警員向亞皆老街方向撤退時曾放最少兩發催淚彈掩護；山東街防暴警則施放胡椒噴劑、胡椒球及一枚手擲式催淚彈。

（反修例風暴）