沒衝突警8時封蘭桂坊 萬聖夜放催淚彈

面罩人潮維園起步

喊「五大訴求」「我要飲酒」

政府強烈譴責暴徒破壞社會秩序，指昨晚在旺角及蘭桂坊有市民非法集結，暴徒四處堵路，更有人罔顧他人安全，投擲汽油彈及縱火。

逾百人昨晚約8時由維園沿告士打道往中環，不少人戴面罩，維園內未見警察，惟起步前有警員在崇光百貨一帶截查。其後有蒙面防暴警於記利佐治街廣播，指蒙面遊行者已觸犯禁蒙面法，要求立即除面罩，遊行隊伍於百德新街與約10名警員擦身而過，警員沒阻止。

在蘭桂坊，警員7時45分起不准人入德己立街，至8時公布入蘭桂坊路段「不會再開放」，要求人群散去。大批人聚集威靈頓街，有準備入蘭桂坊赴會吃晚飯者與警理論仍無法入內。有警員以揚聲器向市民致歉並呼籲離開，「知道你們不開心，想去飲酒，不要勞氣……預計會有高風險活動，（警察）不是驅散清場」。

接近9時，警員在德己立街與威靈頓街交界舉藍旗，要求皇后大道中一帶的人離開。其後遊行者抵達皇后大道中及畢打街交界，防暴警阻止前進，指在場者正非法集結，並要求除面罩。警方在10時要求在場者上行人路，隨即在德輔道中與畢打街交界一帶射催淚彈，記者未見警員舉黑旗。警方其後沿上環推進，接連發射多枚催淚彈。

酒吧開門至催淚煙飄來

警民對峙時，蘭桂坊酒吧照營業，直至催淚煙飄來，酒吧才一度關門；並有警員入蘭桂坊，要求顧客克制否則拘捕。酒吧Cali-Mex總經理Ethel說，每年萬聖節酒吧都滿座，但昨晚有多張空桌，生意確有損失，但明白警察到場原因。

港台報道，兩名穿港台標誌反光背心的記者在中環採訪時，警員以盾牌推撞及電筒照射，記者提出質疑後兩度被警員噴胡椒水劑，需送院治理。港台發言人稱警員以不必要武力阻礙採訪，致記者受傷，予以最嚴厲譴責。

（反修例風暴）