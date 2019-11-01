臨時禁令阻網上煽暴 涵連登Tg 議員指「任何人」定義廣 供應商憂為網禁鋪路

連登：未收到禁令 港府應聽市民訴求

連登討論區在facebook表示，目前未收到香港法院發出的禁制令，亦未掌握確實內容，未能評論；並促請港府聆聽市民訴求，勿以打壓方式解決提出問題的一方，損害香港國際聲譽。

律政司長入稟：多區暴力 網絡匿名特性遭濫用

律政司發言人回覆查詢時表示，自今年6月香港多區出現暴力示威及破壞行為，包括刑事毁壞、襲擊傷人、暴動甚至縱火；有人濫用互聯網平台具匿名、即時交流及便捷的特性煽動示威者作違法行為、鼓勵使用武器及動員攻擊某些財產或傷害某些人物（特別是警務人員），行為嚴重破壞公共秩序，對警察和公眾構成巨大危害，故尋求禁制令，禁制上述濫用互聯網行為。

律政司長作為公眾利益守護者，昨向法庭申請單方面禁制令，以禁制任何人非法及故意在任何互聯網平台或媒介（包括但不限於LIHKG連登和Telegram）上傳播、發布或重新發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的信息，同時有意圖或可能造成人身傷害或財產損害；及任何協助、造成、慫使、促致、唆使、煽動、教唆或授權他人從事上述行為或參與上述行為。高院法官高浩文聽取律政司代表陳辭後頒下臨時禁制令，有效期至11月15日。

警消息：申多項禁令冀設實際法律框架

公民黨立法會議員楊岳橋表示，現時有法例禁止散播煽動暴力的網上言論，又認為部分互聯網平台於外國註冊，促請律政司解釋如何執行（enforce）禁制令，認為若未能執法，有損法庭尊嚴。

警方消息人士說，當局先後申請多項禁制令的目標是冀逐步設立實際法律框架，「令人止步」。立法會資訊科技界議員莫乃光表示，網傳警務處10月兩度向facebook香港總部發信要求刪除違規帖文，「但沒有人理睬」，擔心禁制令中的「任何人」定義廣，令ISP有可能成為規管目標。

互聯網服務供應商會：極擔心

香港互聯網服務供應商協會主席葉旭輝表示，政府深知禁制令難收實際成效仍為之，質疑其目的是為「禁網」鋪路。他「極之擔心」ISP成禁制令規管目標，並強調ISP僅提供服務供應，無法知悉互聯網平台上的內容，特別如Telegram等加密通訊渠道，形容有關部門若對ISP執法，猶如「警察要拉用電話串連打劫的人，但拉埋電話服務供應商」。

明報記者

（反修例風暴）

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