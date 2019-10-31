百人圍屯門大興基地 店主拒警入舖拉人 防暴強扯拘捕

忠義民團率數十人撐警

約晚上9時，逾百名市民在大興行動基地對面的行人路聚集，並以激光筆照向警署。人稱「大波man」的「忠義民團」石房有率領50至60名撐警者到場，部分戴口罩，石房有持揚聲器高叫「支持警察，嚴正執法」、「香港曱甴，時代垃圾」，並與市民互相指罵。有撐警者拍打記者相機，並以電筒照射記者。數名防暴警從警署走出，並舉藍旗警告，指在場人等非法集結。撐警者退到防暴警背後，並陸續散去。

警入居屋大堂截查 10人遭反綁

約半小時後，防暴警再次從警署步出，並與另一隊速龍小隊包抄聚集市民，在良運街一帶制服數人，市民四散。有大批防暴警進入兆軒苑逸生閣大堂範圍，截查多人，其中10多人被雙手反綁，繫上索帶，押上警車。另外，警員又進入建生商場制服多人帶上警車。

晚上10時許，大批防暴警其後到良德街一日式食肆「東屋台」，欲拘捕店內一男一女。食肆一男一女負責人擋在門口，拒絕讓警方內進。防暴警強行將兩名負責人扯出，並按壓在地上，其中女負責人被男警繫上索帶，再交女警跟進。另外至少一名防暴警進入該店，將另外一男一女拉到店外，其後再作拘捕。店舖負責人黃先生趕到店舖了解，並指被捕一男一女為其妻子及妻舅。附近海麗花園高處有人擲物，警方曾以防暴槍向民居發射。

警員其後一度散去，數以百計市民繼續聚集在建生邨商場對出十字路口的行人路，並高叫口號，又有人破壞龍門冰室。警員再衝出警署，並在輕鐵建生站附近再拘捕數人，警方至午夜返回警署，市民至凌晨仍在警署外聚集。

（反修例風暴）