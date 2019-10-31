網民號召悼念8‧31 太子今午2時關站

11‧2維園集會遭禁提上訴

海洋公園哈囉喂取消

海洋公園昨晚表示，因應社會狀况，加上港島多區將有公眾活動，顧及遊人和員工安全而決定取消「哈囉喂全園祭」項目。海洋公園表示對受影響遊客致歉，持門票者可於官方網站查詢退票。

蘭桂坊下午封路 中環站9時關

警方表示，今日中區一帶實施特別交通安排，介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里及和安里，下午2時至翌日上午6時封閉；士丹利街近德己立街、安蘭街、介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街，及上亞厘畢道所有路旁停車位已上述時段暫停使用。

港鐵表示，考慮今天風險將調整列車服務，各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士將於今晚11時結束。太子站提早今午2時起臨時關閉，列車不停該站；中環站提早今晚9時起臨時關閉，列車不停中環站。

盛智文籲遊人注意安全

對於有網民發起到蘭桂坊蒙面示威，蘭桂坊協會主席盛智文表示，蘭桂坊位於斜路，行人路窄，如有衝突將非常危險，呼籲遊人注意安全，不希望見到暴力場面。

（反修例風暴）