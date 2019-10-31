元朗中銀分行圍鋼板 地署指非法佔路促後移

中銀稱有保安需要

地署暫緩法律行動

近日多間遭破壞的中資銀行及商舖加裝鋼板圍封舖面。有網民發現，位於元朗教育路的中國銀行分行加裝圍板後，遭地政總署發信，指有關圍板不合法佔用路面，要求一個月內前還原。地政總署回覆稱，元朗地政處早前收到該地舖圍板佔用街道的投訴，經巡查後確認圍板佔用行人路範圍相對較多，遂採取執管行動，要求有關人等指定限期前移除；該商戶其後向處方表示，鑑於近期破壞情况不時發生，有實際保安需要裝置臨時圍板或鋼板。檢視後，署方決定暫緩法律行動，並要求商戶盡可能後移臨時圍板，減少阻礙行人通道。

中銀未回覆如何跟進

本報向中銀查詢如何跟進上述個案，截稿前未有回覆。

旺角彌敦道多間中資銀行及中資商店被示威者破壞後亦裝上鋼板圍封舖面，部分佔用行人路約半米。有替旺角一間銀行釘板的裝修師傅稱，今周已接到3至4宗類似工作，比過去多。立法會議員鄭松泰昨表示，早前去信消防處查詢包括旺角彌敦道「小米之家」等商戶圍封鋼板有否消防問題。

消防稱圍板不涉消防設備

屋宇署未回應個案違例否

消防處回覆本報稱，處方於本月23及24日派員巡查旺角豉油街吉野家及彌敦道小米之家，發現上址商戶外裝圍板，但並沒涉及店舖消防設備，毋須向消防處申請；由於相關工程涉及樓宇改裝或加建，處方已轉介屋宇署跟進。消防處關注舖外圍板會否阻塞消防設備及逃生途徑，截至10月28日，共收到27宗相關投訴。

本報昨向屋宇署查詢上述兩宗個案有否違例，截稿前未獲回覆。

市民憂圍板礙火警逃生

每日途經旺角的市民蘇先生批評圍板佔用路面及行人權利，並稱旺角放工時間人多，圍板令路面更擁擠。他留意到被鋼板圍封的食肆只剩狹窄出入口，擔心若有火警會阻礙逃生，認為政府應作規管。

任職地產經紀的李先生稱，商戶在路面上釘圍板明顯違規，欲向有關部門投訴，他又批評於彌敦道的兩間中國銀行被鋼板圍封，晚上關門後無法提款，相當不便。

（反修例風暴）