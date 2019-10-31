稱示威損生意 小店參與「自救」

蛇王芬稱生意減三成

餐廳位於中環近蘭桂坊的蛇羹老店「蛇王芬」主理人吳煋姿表示，受示威活動影響，今年6月至今生意額比去年同期累計減少三成，示威活動偶令其店附近一帶封路或交通受阻，「整個晚市沒了」。店家今年首次參與香港盛宴11月，稱屬「自救措施」。吳煋姿提到日前李嘉誠基金會資助中小型食肆，有助其店「交差餉、強積金」，對於有人幫助小生意食店感欣慰，「希望社會高人可督促決策者做多一點」。

另一小食店「媽咪雞蛋仔」亦首次參與「盛宴」，店家推出馬介休口味雞蛋仔及八五折的包飲品套餐優惠。老闆黃巧詠表示，旗下14間分店位於民生區及旅遊區，民生區如紅磡分店沒受示威活動太大影響，但尖沙嘴分店曾因港鐵停駛而提早關門，變相完全沒生意。

黃巧詠說，推出優惠盼港人支持本地小商戶，坦言即使「賺少啲」亦不介意。她又說考慮於「盛宴」結束後仍繼續推行優惠。

（反修例風暴）