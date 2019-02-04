「盛宴11月」全單七折 轉吸本地客 米芝蓮3星餐廳推限定菜單 600食肆參與增兩倍

盛宴成本倍增至650萬元

旅發局主辦的「盛宴」今年擴大規模，由去年約300萬元成本開支增至650萬元，以宣傳活動及招募合作商戶，本屆盛宴參與食肆及酒商由去年的200多間增至約600間，多出約2倍。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，過往活動以吸引旅客為主，今年將活動優惠擴展至本地人，期望藉此刺激本地消費。

120餐廳手機App訂枱最低七折

參與盛宴的600間餐廳及酒商中，有約30間米芝蓮3星餐廳及高級食肆，餐廳以牛肉、松露、龍蝦、海膽、生蠔等高級食材製作「獨家嘗味菜單」；亦有約120餐廳與手機程式商合作，預訂可獲最低全單七折優惠。為吸引本地人，活動首次加入本地街頭美食元素，與30多間本地餐廳合作推出優惠，讓本地人可以優惠價格享用點心、街頭小吃等。另外，早前旅發局取消「香港美酒佳餚巡禮」，局方為參展商提供網上宣傳渠道（見另稿）。

洪忠興表示，受本地氣氛影響，飲食市道疲弱，食肆及酒商希望有更多的推廣機會，故積極參與活動；而整體旅客數字下降，令活動主要對象由過往僅限旅客擴展至本地消費者。他說港人消費意欲下跌，但認為飲食屬基本需要，期望活動可令港人趁機支持本地食肆。

另外，洪忠興提到反修例示威令整體旅客數字下跌，加上早前「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」取消，影響旅遊業海外推廣，旅發局的推廣策略亦轉趨低調，減少海外地區大型廣告宣傳，轉用社交媒體向鄰近地區宣傳香港，亦避免在已向香港發旅遊警示的地方做推廣活動。

林鄭：平靜後處理深層次矛盾

行政長官林鄭月娥昨在港交所「亞洲金融貿易未來」研討會開幕禮上致辭時表示，持續暴力事件令本港10月上半月的訪港客量比去年減少一半；而8月的零售表現較早前下跌25%，強調目前首要是支持警方遏止暴力，當社會平靜下來，政府會處理深層次矛盾問題。

明報記者

（反修例風暴）