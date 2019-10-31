黑衣人不滿知專失約毁電腦室 警持槍戒備

校方：同學激動 非會面時機

職訓局回應稱，院校管理層前天到課室探訪同學，希望和同學傾談，奈何部分同學情緒非常激動，難以有和平有效的溝通。基於目前情况及安全考慮，現時並非合適的會面時機。由昨日起至周六在調景嶺校舍的所有課堂將會取消。

調景嶺校舍本周課堂取消

昨早11時半，校方經內聯網發出電郵稱，校園需暫時關閉做緊急維修，昨午及晚上所有課堂取消；另基於安全考慮，未能進行和平有效的溝通，校方會於適當時候再安排與同學溝通。

校方發電郵後，陸續有職員離開，逾百名學生在校園聚集，收集聯署信件促當局召開死因庭。至原訂面談時間下午1時半，校方仍未有派員到場交代，在場者不斷呼叫「院長出嚟」、「唔好龜縮」，約半小時後，十數名戴上手套、手持滅火筒及鐵枝的黑衣人走上校園各樓層游走，其中4人撬開7樓電腦室門鎖，入內毁壞電腦屏幕，另有人於8樓教職員室縱火，並於教職員室內的院長房牆身寫上「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」字眼。保安趕至將火撲熄，事後室內煙霧瀰漫，有座位分隔板被燒焦，地面遺下一個煲及玻璃樽。

下午2時半，8輛警車駛至知專門外，約20名穿防暴背心、手持圓盾及長槍的軍裝警員步出，於門外戒備。知專保安稱校方沒有報警，不清楚警員為何到場。警員逗留約20分鐘後撤離。知專學生隨後陸續散去，有人於牆上張貼學生聯署聲明稱「雙方前日苦苦商討的成果被校方完全毁滅」、「對學校信任已消失」。

（反修例風暴）