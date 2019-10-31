跑會練跑活動獲批 列「遊行」 學者批警誤解法例製混亂

警稱溝通誤會 跑會可自決申請否

「香港長跑網」總幹事劉璟璇昨在「You Can Shine 馬拉松新丁育成訓練計劃」facebook發聲明稱，昨晨與警方代表開會，警方接納「馬拉松新丁育成訓練計劃」跑步活動的公眾遊行通知書申請。劉說，警方澄清上周初發出的申請要求「可能是解說及溝通上有誤會」。她說日後超過30人的約跑活動，將視人流管理及安全考慮自行決定是否通知警方。

「香港長跑網」負責人Alan接受查詢表示，上周初警方聯絡要求就練跑活動申請不反對通知書，他為確保參加者安全提交申請。他說有感警方起初是「命令」跑會申請，但警方代表昨稱同事的說法或令人誤會，日後跑會可自行決定是否申請。

據警方發出的不反對通知書，跑步訓練於今日及下周四晚在馬鞍山運動場舉行，預計有80人參加，活動性質列為「公眾遊行」。警方要求「公眾遊行」需依照指定時間及路線進行並安排5名糾察等。

《公安條例》規定少於30人參加的公眾遊行不需通知警方。港大法律學院首席講師張達明指出，不論從字面解釋或立法原意，跑步訓練屬文娛康樂活動，不應界定為遊行，「又不是『和理跑』等明顯要表達政治訴求的跑步活動」。他認為警方「製造了混亂」，亦未清晰交代，「公眾都不知道要申請與否」，情况不理想。

（反修例風暴）