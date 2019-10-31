藏改裝傘案 官裁自願作供 無警誡無父母陪錄 少年口供准呈堂

本月剛滿16歲的少年昨被押到西九龍裁判法院少年庭受審。兩項控罪指出，少年於9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一支發出綠色光線的「雷射筆」、藏有經改裝的雨傘及行山杖。雙方承認事實指出，少年下午1時許被搜出長傘、行山杖、「雷射筆」、面罩、索帶、噴漆、頭盔及寫有「港共政府」的政治標語紙張等共25件物品。辯方一直爭議，警方當日在現場在無警誡及父母陪同下為少年攝錄口供，反對呈堂。

警認沒留意年齡 「個個警誡分薄人手」

警員曾潤鵬（譯音，圖）供稱，當時少年在警方防線徘徊，形迹可疑，截停時被搜出涉案改裝雨傘，內藏一支手柄被拆下的行山杖。警員在庭上示範，開傘後調校手柄，尾部會露出最長47厘米傘骨。他曾問少年「點解把遮係咁」，少年回答「爛咗」。

他在盤問下承認，檢查少年身分證時沒留意年齡，只覺他貌似15至17歲，但同意向16歲或以下者問話應盡量有家長陪同；至於不作警誡，他表示他負責守護防線，刑偵人員負責警誡工作，「個個都警誡」會分薄防線人手。

稱他人在場有攝錄 「好公平」

庭上播放了警長李漢榮（譯音）向少年問話片段。片中少年物品被放在地，警長逐一查問用途。李警長昨承認當時無警誡，但形容情况「好公平」，因為過程被攝錄及有其他市民在場。

控方專家：「雷射筆」射眼1/4秒會傷

控方專家證人、廉政公署技術服務部電子工程師郭漢文（譯音）供稱，經檢驗發現，少年持有的「雷射筆」輸出功率約為52毫瓦（52mW），較標籤上列明的超出10倍。他又說，在少於36米距離內，若把該「雷射筆」定點射向眼睛，並維持0.25秒，眼部就會受傷。

【案件編號：TMCC700019/19】

明報記者

（反修例風暴）