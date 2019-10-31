聖保羅男女校董會發信 擅辦政治活動會處分

稱上周靜坐戴口罩違法

幸未有學生被捕

根據聖保羅男女中學校網，校董會主席為保險業監管局主席鄭慕智，成員有聖公會教省秘書長管浩鳴、建築師嚴迅奇等。

「聖保羅男女中學反修例關注組」早前辦人鏈及音樂會後，被校方禁止再辦任何相關行動，學生及校友靜坐抗議。該校校董會向家長發信，稱近日社會嚴重分裂，爭拗入校園，騷擾了學校教學、學生學習等，如校方屢次收到匿名信和公開信，學生在校內喧嘩歌唱等，亦有人鏈、靜坐等行動。

信中促請校方要提醒學生，「我校同學於校園內外都不可舉行或參與違法之公眾示威或集會活動」，以確保學校維持安全及在不受干擾下讓所有學生專心學習；校方與同學正一同研究安排合適活動，讓同學在互相尊重的情况下理性討論。

葉建源質疑警用「保護令」虐兒

羅致光：會與警保安局保持溝通

此外，警方早前為部分被捕青年申請《兒童保護令》，被捕者關押兒童院，其中一人於兒童院逗留27日，事後無被起訴；教育界立法會議員葉建源昨日在立法會會議上質疑警方將無罪兒童長時間關押，變相利用「保護令」虐兒。勞工及福利局長羅致光說，當局關注保護令事宜，會與警方及保安局保持溝通，希望安排上可以照顧實際需要，又重申社會爭議事件對家庭產生巨大壓力，社署已採取臨時措施支援青年，又額外提供24小時情緒支援熱線。另外，羅說已撥額外資源予非政府機構提供深宵外展服務，幫助有需要學生。

（反修例風暴）