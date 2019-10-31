公大生下跪促聲援 校長：不可威迫出信

【明報專訊】有10多名學生在反修例運動被捕的香港公開大學，校長兼港區全國人大代表黃玉山昨午與學生對話一小時，其間約20名學生跪下，促請他仿效中大校長段崇智發公開信，無條件支持被控告的同學。黃玉山多次強調，不應以社會身分干預司法程序，要尊重法治精神，雙方不歡而散。黃玉山傍晚發公開信，重申不贊成任何人以暴力解決問題，反對一切暴力；大學支援和種種舉措乃出於對同學的關顧，不考慮同學的政治取態。
黃玉山：一直關心同學
稱不可干預司法程序
公大生昨早杯葛校方高層辦閉門會議，事件擾攘至中午，雙方在場地外對話。不少人提及希望校方關心被捕學生，如被捕同學上庭時派代表旁聽；有人指黃玉山身為大學校長，最重要是保護學生。多名同學跪下，促校長以其社會身分發公開信，聲明會主動協助同學的一切。黃強調不可干預司法程序，一直在司法程序以外關心同學。
黃玉山稱不該在法庭未判便宣稱同學對錯，「死我都做唔到」；又說學生不可威迫他出信，之後有同學稱「如果你覺得我係威迫你嘅，咁我哋走啦」。
畢業生戴V煞面具抗議
理大：不應因政治擾亂畢業禮
黃玉山傍晚發公開信，稱過去多月來都在能力範圍內跟進被捕同學個案；成立緊急應變小組，另增撥資源援助有經濟困難同學及加強輔導服務。
理大校長滕錦光早前拒與戴口罩上台畢業生握手，理大昨繼續有學生在畢業禮抗議，有人展示「染血」區旗及「光復香港 時代革命」橫額。另有逾百名畢業生身穿畢業袍、面戴「V煞」面具，有人打扮成小熊維尼，部分人持「敢學而言 不默而生」橫額在校內遊行。理大稱尊重言論自由，惟畢業禮是同學學有所成的重大日子，是莊嚴的儀式，畢業生不應將之當作表達政治訴求的場合，也不應因為個人政治觀點而擾亂畢業禮。