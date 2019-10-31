公大生下跪促聲援 校長：不可威迫出信

黃玉山：一直關心同學

稱不可干預司法程序

公大生昨早杯葛校方高層辦閉門會議，事件擾攘至中午，雙方在場地外對話。不少人提及希望校方關心被捕學生，如被捕同學上庭時派代表旁聽；有人指黃玉山身為大學校長，最重要是保護學生。多名同學跪下，促校長以其社會身分發公開信，聲明會主動協助同學的一切。黃強調不可干預司法程序，一直在司法程序以外關心同學。

黃玉山稱不該在法庭未判便宣稱同學對錯，「死我都做唔到」；又說學生不可威迫他出信，之後有同學稱「如果你覺得我係威迫你嘅，咁我哋走啦」。

畢業生戴V煞面具抗議

理大：不應因政治擾亂畢業禮

黃玉山傍晚發公開信，稱過去多月來都在能力範圍內跟進被捕同學個案；成立緊急應變小組，另增撥資源援助有經濟困難同學及加強輔導服務。

理大校長滕錦光早前拒與戴口罩上台畢業生握手，理大昨繼續有學生在畢業禮抗議，有人展示「染血」區旗及「光復香港 時代革命」橫額。另有逾百名畢業生身穿畢業袍、面戴「V煞」面具，有人打扮成小熊維尼，部分人持「敢學而言 不默而生」橫額在校內遊行。理大稱尊重言論自由，惟畢業禮是同學學有所成的重大日子，是莊嚴的儀式，畢業生不應將之當作表達政治訴求的場合，也不應因為個人政治觀點而擾亂畢業禮。

（反修例風暴）