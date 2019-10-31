張翔：盼年輕人目光更闊 胡紅玉：政治問題政治解決

張「兩雀爭肉」寄語勿困在原地

張翔以主講嘉賓身分分享對未來教育方向的看法，先播放一段短片，片中有兩隻雀鳥叼着一小塊鮮肉的兩端，各不相讓，即使旁人擺放更多和更大塊鮮肉在牠們面前，仍無動於中，不肯為更大塊肉放棄眼前一小塊肉。張翔稱，牠們無視本可得到更多食物、飛得更高、擁有更遠大夢想，卻因而失去自由，困在原地。他強調並非在形容社會現况，但寄語社會包括年輕人應「think bigger, broader（思想更廣闊）」，突破舊有思維，抱創新想法。

胡紅玉在論壇後表示，私下曾跟其他年輕人討論。她聽過一句話，「如果我連70平方呎的屋都無，我不會擔心坐監」，對此說法表示十分痛心，認為現時的政治紛爭將會延續下去，難以即時有確切的解決方案；而近來的紛爭均為政治問題，希望政府有能力並且願意解決政治問題。

學生促再公開會面 張稱「認真考慮」

另外，張翔下午返回校園與學生開會後，有學生聚集圍着他，要求跟他就反修例議題對話。張翔回應時稱自己並非如學生所言「消失」，一直藉不同機會與學生會面，學生亦可在校園見到他；又稱曾與被捕學生及家長等傾談，及嘗試接觸警方。有學生多次要求張翔再與學生公開會面，張翔未有正面回應，其後說會認真考慮。他之後上車離去，學生不滿，到校長住所外聚集。

早前發起聯署的「守護港大聯署小組」昨日稱，若校方在今日（31日）晚上7時前沒有進一步回應，將會在周五（11月1日）中午號召港大人前往校長辦公室，要求校長直接對話。

（反修例風暴）