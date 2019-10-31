馬道立：學生要成領袖需包容妥協 稱應具「社群意識」 法治需兼顧個人公眾權利

稱教師應指示正確方向

馬道立發言稱，他一直在法律界工作，或沒資格探討教育，但相信大眾會認同教育須讓學生融入社會。他認為社會的基石是包容、尊重及妥協，並指出這3項元素亦是社群意識的根基，認為現今學生應從教育中學到社群意識，教師也應為學生指示正確方向。

稱不宜狹隘詮釋權利自由

法治精神本質不可簡單闡釋

他說法治的基石，包括市民的自由與權利，以及獨立的司法系統去執行法律，而法治的中心不僅僅是尊重個人權利，還需尊重他人的權利。他又指當行使自由和權利達至極限，與不同意見人士的合法權利和利益有所矛盾時，案件的判決將無可避免具爭議，法庭需謀取平衡，尊重個人權利之餘，還需顧及公眾權利。他說大眾不宜過分直接、狹隘和硬邦邦地詮釋權利和自由，即使在社會困難的時刻，法治精神本質上仍是不可簡單闡釋（the spirit of the law is by its very nature an imprecise concept even at times elusive）。

陳文敏：料磨心轉移法院 判決將受質疑

湯家驊：理性角度出發不會成磨心

他又稱，要說服別人，證明法治存在，有兩個步驟。第一步為認清相關制度和法例（identify infrastructure），如《基本法》第三章列出香港居民的基本權利和義務，包括選舉權，結社、集會、遊行、示威的自由等。第二步是考慮理論是否與現實相符（reality matches theory），即法庭在日常案件中如何判決和判決時的透明度。

港大法律學院教授陳文敏表示，修例風波至今警方成了磨心，相信拘捕大批示威者後，磨心將轉移至法院，無論將來法院判決被告罪成抑或脫罪，都會有人質疑判決，令法院置身風眼中。他稱法院經歷佔中七警案等具爭議案件後，亦要澄清法院判決獨立，有案件判決與部分人政見相同、相異都是無可避免，只能盡量獨立及平衡。

行政會議成員、資深大律師湯家驊說，自由、權利在法律上都非絕對，國際討論上亦提到，行使的同時亦要尊重他人的自由與權利。至於會否憂慮法庭日後變成磨心，他稱，若有人在判決不如心中期望時，作出不顧他人權利、自由的行動，才可能令法庭變成磨心，「若大家從理性角度出發、認清國際標準，便不會令法庭成為磨心」。

郭榮鏗：相信言論對象包括當權者

法律界立法會議員郭榮鏗說，以他所認識的馬道立，相信言論對象不止學生，亦對警方、當權者有同樣呼籲，希望社會各界都能夠包容、尊重及妥協。香港中學校長會（HKAHSS）為紀念成立55周年，於9月和昨日舉辦兩場教育論壇，昨日為論壇第二部分，以「教育論壇2019：課程的未來‧未來的課程」為題，邀請各界人士就未來的教育方向分享。

明報記者

（反修例風暴）

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