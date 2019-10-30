伊院調查：急症室會給警病人標籤 已叫停

護士認問「催字點寫」 沒直接交資料

6月12日伊院接收了數名示威傷者，院方接獲投訴指有傷者在求診期間被捕，疑與急症室醫護不當向第三者透露病人資料，於同月邀請3名院外人士調查。據了解，調查涉及左眼受傷的拔萃女書院男教師在院內被捕，以及護士被指問警員「催淚彈的催字點寫」，令傷者被捕。

據知，調查小組曾約見當日當值的約20名急症室醫生、護士和支援職系人員，涉事護士承認曾細聲問「催淚彈的催字點寫」，過程中無留意有警員在自己背後；小組另相信女拔教師或因傷勢明顯而在院內被警員識別。

調查報告指出，未有證據顯示急症室人員曾將病人資料直接轉交第三者，包括急症室內的警員，但急症室環境擠迫，分流站與病人輪候大堂沒明顯間隔，在保障病人私隱上不理想，院方已在急症室加適當標示和屏風，改善分流站私隱度。

此外，調查小組發現，伊院多年來有因應警員要求提供載有病人個人資料的病人標籤，雖沒證據顯示是次事件有職員將有關資料交予警員，院方事後已即停止這做法。

據悉，以車禍為例，警員或會要求提供傷者資料，伊院會應要求提供載有病人姓名、身分證號碼、地址、姓別和年齡的標籤，但自6月13日起，除非已獲病人同意，否則不會提供。據知，醫管局知悉伊院有關做法後亦向其他急症室查詢，未發現其他急症室有相同做法。

（反修例風暴）