伊院調查：急症室會給警病人標籤 已叫停

【明報專訊】伊利沙伯醫院有醫護被指向警員泄露6．12反修例傷者的私隱，經調查4個多月後，院方昨公布未有證據顯示當日急症室人員曾將病人資料直接交予警員，而據悉，涉事護士承認曾細聲問「催淚彈的催字點寫」，但沒留意警員在背後。調查另發現伊院過往會按警員要求提供載有病人資料的標籤，現已停止有關做法。
護士認問「催字點寫」 沒直接交資料
6月12日伊院接收了數名示威傷者，院方接獲投訴指有傷者在求診期間被捕，疑與急症室醫護不當向第三者透露病人資料，於同月邀請3名院外人士調查。據了解，調查涉及左眼受傷的拔萃女書院男教師在院內被捕，以及護士被指問警員「催淚彈的催字點寫」，令傷者被捕。
據知，調查小組曾約見當日當值的約20名急症室醫生、護士和支援職系人員，涉事護士承認曾細聲問「催淚彈的催字點寫」，過程中無留意有警員在自己背後；小組另相信女拔教師或因傷勢明顯而在院內被警員識別。
調查報告指出，未有證據顯示急症室人員曾將病人資料直接轉交第三者，包括急症室內的警員，但急症室環境擠迫，分流站與病人輪候大堂沒明顯間隔，在保障病人私隱上不理想，院方已在急症室加適當標示和屏風，改善分流站私隱度。
此外，調查小組發現，伊院多年來有因應警員要求提供載有病人個人資料的病人標籤，雖沒證據顯示是次事件有職員將有關資料交予警員，院方事後已即停止這做法。
據悉，以車禍為例，警員或會要求提供傷者資料，伊院會應要求提供載有病人姓名、身分證號碼、地址、姓別和年齡的標籤，但自6月13日起，除非已獲病人同意，否則不會提供。據知，醫管局知悉伊院有關做法後亦向其他急症室查詢，未發現其他急症室有相同做法。