哽咽稱倘陳彥霖校內「有事」 必引咎辭職 知專院長現身課堂 主動詳談未釋疑

王麗蓮昨早10時半突然現身校園廣告設計科課堂,表示想與學生深入討論。本報取得對話錄音,當時她向學生說,校方沒需要及沒必要隱瞞陳彥霖的行蹤,院方處理事件時須情理兼備;校方早前公開16條閉路電視片段,已「比之前做得算多」,事後亦有促請死因庭調查。

未回應會否交更多CCTV片段

王一度哽咽稱,如陳彥霖於校內「有事發生」,她一定會引咎辭職,「呢個係我嘅責任……very first minute I will go, I promise(我會第一時間引咎辭職,我保證)」。她又說,校方首次公開閉路電視片段前曾聯絡陳的家人,惟未獲回覆。她認為應給陳的家人一些空間。她說有學生質疑接受電視訪問的陳母真偽,令對談變得困難,「某些時候我們需要相信某些事情」。

王其後轉到地下與所有學生公開對話,未有正面回應會否再交出更多閉路電視片段便欲離開,隨即被學生包圍。王之後報稱不適,由學生開路下到課室休息,未幾王挽着救護員手臂步上救護車檢查,逾百學生再包圍救護車。幾經擾攘後救護車駛走,轉由副院長黃偉祖繼續與學生對話。

百人包圍救護車 樓層起火

有學生繼續要求校方公開更多閉路電視片段,並稱校方首次公開的閉路電視片段經剪輯,要求校方交代由誰剪輯,黃承諾今午再詳細交代,學生要求他致電院長,着她親身交代,其間校園多次有火警鐘鳴響。現場消息稱,有人於自動灑水系統下放置燃燒物,導致警鐘鳴響及灑水,校園2樓、8樓、9樓全層水浸。其後有保安稱樓層有火,消防接報到場時,火勢已由保安撲熄。

副院長黃偉祖說明白學生憂慮,但公開閉路電視片段非他能力範圍內的事,着學生給他時間。黃於晚上近7時離開校園,學生隨後散去。

