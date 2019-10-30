不明氣體襲屯門 3歲童出疹 呼吸科教授：疑是催淚氣

環保署昨晚稱，該署前日下午收到投訴，已即時派員到屯門多個地點調查，未有察覺任何明顯難聞異味。

立法會議員朱凱迪表示收到多宗投訴，其中一宗為山景邨居民陳小姐，她稱前日下午4時許到位於青雲路的幼稚園接3歲女兒放學，感到空氣較平日刺鼻，引發咳嗽及喉嚨不適。回家後約半小時，女兒皮膚出現紅疹及痕癢，陳小姐即為女兒冲身及塗藥膏，昨日紅疹大致退去。另一宗個案是居於屯門良景邨的兩名幼童，分別2歲及4個月大，前日下午懷疑在家中吸到不明氣體，出現咳嗽和嘔吐徵狀。

屯門礦山村寵物收容所亦懷疑受不明氣體影響，犬舍內約60隻貓狗，前日下午約有10多隻貓流鼻水和打噴嚏等，部分有嘔吐及肚瀉，犬舍即時安排所有寵物搬到其他收容所。

指未必是催淚煙 林超英：難飄數公里

中大呼吸系統學講座教授許樹昌稱，居民吸入不明氣體後的徵狀，有可能是有關催淚氣體。他稱，若要以催淚彈驅散人群，濃度需每立方米每分鐘4至20毫克；人體吸入0.004毫克催淚煙就會出現咳嗽及眼睛灼熱等徵狀。他說，催淚煙影響範圍有限，對前日屯門不同地點有市民不適感到不解，認為消防處應徹查。

天文台前台長林超英認為是催淚氣體的機率不大，他稱催淚氣體其實是極微細粉末，難以隨風飄浮數公里，昨日屯門較大範圍有市民「中招」，故認為不是催淚彈。

醫管局稱，截至昨午5時半共有11人因吸入不明氣體不適到屯門醫院求醫，年齡介乎4至70歲，當中一人仍留醫。

（反修例風暴）