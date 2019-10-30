周日旺角驅散扯面罩拘記者 3宗涉水警 水警總區全員政府電話簿隱姓名

警：受電話滋擾 暫時隱藏

警方回覆指出，由於有多名警務人員被電話滋擾，警方因此決定暫時隱藏部分人員於政府電話簿內的個人資料；雖然如此，大部分憲委級人員的資料仍然於電話簿內保留供市民查閱。警方稱，此安排為保護個別人員私隱，完全沒有影響市民使用999熱線或聯絡警署尋求協助；市民仍能以現有渠道與警方保持緊密聯繫。

憲委級人員是指警司至警務處長。據記者昨日中午起所見，隸屬水警總區、分區、行動科等所有警員名字全被刪去，憲委級警官涉22人。據警方網頁，高級官員列表中，水警總區指揮官是外籍指揮官何德承。

民權觀察成員斥「大倒退」 違問責原則

民權觀察成員王浩賢表示，政府部門包括警隊，一向在網上公布電話簿，代表政府願意與市民接觸，今次警隊卻將一直公開的資訊隱藏，批評做法是一大倒退，質疑是否「唔見得光」，斥有違警政透明、向公眾問責的原則。他亦反問，日後委任警司以上的憲委級警員，是否需秘密進行。

白卡印「MAR T2」即水警防暴二隊

周日晚上，本報記者在旺角彌敦道拍攝時，被兩名戴面罩的防暴警要求除面罩、查身分證，其中一人身上卡片印有行動呼號「MAR T2 2/7」。《蘋果日報》一名記者在山東街採訪時，被防暴警要求除面罩，記者拒絕後，遭警員從後強行扯甩面罩，該警員的白卡寫有「MAR T2」。另外，截查及拘捕網媒Hong Kong Free Press自由攝影記者May James的一隊防暴警察，亦有行動呼號「MAR T2」。

據多個警方消息確認，「MAR」代表水警總區，而「T2」代表防暴警察第二梯隊（Tier 2）。防暴警察分三層梯隊，第一梯隊（Tier 1）來自機動部隊、衝鋒隊，若需增援則從各區抽調曾於機動部隊學校受訓的警員，組成第二梯隊。有別於其他陸地總區，水警總區並無Tier 1防暴警察，而為應付近月行動，水警總區調派Tier 2警員，涉約170人。

（反修例風暴）