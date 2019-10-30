萬聖夜逢8‧31兩周月 警料港島堵路籲早收店

網民發起面具夜 維園行去中環

有網民發起「哈囉喂九官面具夜」，明晚由維園遊行至蘭桂坊，呼籲參加者戴面具上街，應節之餘抗議禁蒙面法。警方昨稱得悉有人發起上述遊行，已提醒當區店舖有需要時提早關門；又稱當日天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶有可能出現大量堵塞道路。

酒吧業：不憂示威 封路及港鐵早收損生意

酒吧業協會原計劃明晚在銅鑼灣、尖沙嘴、旺角提供免費穿梭巴士到將軍澳及荃灣，該會副主席錢雋永稱，得知太子「酒吧街」附近的太子站將有示威活動，旅遊巴公司為顧及司機安全，當日未必能提供旅巴，故旺角區的穿梭巴士服務或要取消。他說不擔心明晚示威影響酒吧生意，更稱警方封路及港鐵提早收車令交通不便，才是影響生意的主因，「希望當晚（警方）能讓大家開心一日」。

另外，有傳海洋公園審查「哈囉喂」節目內容，劇本因涉政治內容而被刪改，有網民計劃萬聖夜到海洋公園遊行。海洋公園昨回覆稱，會密切留意情况發展，並作適當安排，致力確保遊人安全。

11．2維園集會 申請人：對獲批樂觀

至於民間發起周六（11月2日）在維園舉行「求援國際 堅守自治」集會，不反對通知書申請人劉頴匡稱，當日將有11個國家、33個城市同步聲援香港，例如東京有人鏈活動、美國波士頓有大遊行等。他說過去申請其他集會時，警方多次要求更改地點到維園，今次「跟隨警方過去建議」，對獲批不反對通知書感樂觀。警方表示接獲一宗擬於11月2日在維園舉行公眾集會的通知；並會按現行機制跟進考慮是否發出不反對通知書。

（反修例風暴）