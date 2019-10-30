李嘉誠兩億救中小食肆 每間派6萬 料逾3000店受惠 「與香港人共勉」

限網上申請 11月底前發放

李嘉誠基金會指出，「中小型」的定義是指僱用少於50人，申請時需提交有效商業登記、有效飲食業牌照（普通食肆／小食食肆／燒味及鹵味店，必須於今年5月1日前持有），以及一張舖面近照。申請細節將於11月8日公布，並由當日上午9時起至17日下午5時止接受申請，只接受網上申請，11月底前發放「應急錢」。以基金會公布的2億元計，料有約3333間食肆受惠。對於名額是先到先得，抑或是有篩選，基金會表示未定細節。

「中小型」定義：聘少於50人

基金會認為，以上方法最能直接、簡單、快捷地盡綿力，紓解業界困難，方案亦得到業內商會、協會組織支持，如申請過程中有疑問，可聯絡相關商會組織求助；未來會着力協助零售業，正與業界代表積極洽議。該會在新聞稿尾段更稱「同舟共濟，渡過難關，謹此與香港人共勉」。

業界：全港持牌食肆約1.7萬間

香港餐飲聯業協會會長駱國安稱，據了解2億元是基金會估計的數字，未有確實上限，形容措施「好有心」，是非常好的事情。他估計持上述三類牌照的食肆約有1.6萬至1.7萬間，該會將會協助合資格的商戶處理申請。他續稱，今年第三季業界生意下跌一成左右，9月及10月因港鐵突然關站和提早收車等因素，生意跌幅更明顯，部分受影響地區食肆生意大跌七成，希望未來可更集中幫助受影響地區的食肆。

駱舉例，以1000方呎的食肆為例，可同時接待60至70名客人，以租金80至100元一呎計，6萬元約等於「大半個月」租金，該類型食肆約聘請10多名員工，6萬元約為合計月薪的四分之一。佐敦一間合資格的西式餐廳東主許先生說，6萬元約為舖位月租一半，雖然不算很多，但「好過冇」。

西餐廳東主：約半月租 好過冇

香港餐務管理協會會長楊位醒亦歡迎基金會的措施，認為每間食肆可獲6萬元是「多少無拘」，重要的是直接幫助到業界。他說現時行業生意至少減少逾三成，若結業亦要根據租約賠償3至6個月不等租金，陷入生意倒退、結業賠償的兩難局面，即使是茶餐廳等民生消費類食肆，亦因客人減少影響生意。他舉例，一間在尖沙嘴的茶餐廳，客人多為化妝品銷售員，但自由行人數減少，行業不景氣，令茶餐廳只剩下一成至兩成客人。

明報記者

（反修例風暴）