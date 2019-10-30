香港民研：11%贊成港獨 83%不贊成

林鄭評分20.2再見新低

澄清「無同暴力衝擊者對話」

林太說法與民政事務局長劉江華本月20日出席商台節目《政好星期天》口徑不一，劉江華當時稱，過往與特首見的那一批年輕人深度對話，「真是什麼都有，勇武都有，抗爭都有，他們講他們的聲音 」。事後有基層警員發炮批評局長與「暴徒」對話，反問公理何在。

香港民意研究所本月17至23日以電話訪問1038人，昨日公布最新結果。特首林鄭月娥評分為20.2，支持率11%、反對率82%，民望淨值為負71個百分點，為其上任以來及歷任特首新低。特區政府最新滿意率淨值為負69個百分點，是1997年有紀錄以來最低。

鍾庭耀：見不到抗爭者港獨傾向

有市民透過香港民意研究所推出的「公民社會贊助計劃」，做有關「香港獨立」的調查，向受訪者詢問「是否贊成香港獨立」。結果顯示，83%受訪者表示不贊成，贊成的有11%。香港民意研究所主席鍾庭耀表示，結果帶出重要信息，目前的社會事件中，見不到抗爭者有港獨傾向，如果說現時的抗爭是「港獨帶動外國勢力支配」的運動，並不符合民意數據。

（反修例風暴）