林鄭點名各部門「止暴」 食環要清牆

路署清路障 建築署加強警署宿舍保安

食環署發言人表示，密切留意連儂牆情况，如個別地點張貼的招貼引起嚴重的環境衛生問題，署方會處理，如有需要會採取聯合行動。

林太昨提到，要求所有政府部門在其份內的工作中參與「止暴制亂」，點名要求路政署要清理路障；建築署負責加強警署和警務人員宿舍的保安；食環署要清理連儂牆。她說不一定是「幫」警察做，而是每個部門都有能力「止暴制亂」，需要整個政府齊心協力遏止暴力。

黃碧雲認為，若政府用強硬手法清理連儂牆，擔心會加劇不同政見的人就張貼文宣衝突，「多此一舉幫倒忙」，建議港府正面回應五大訴求，不應以壓制言論自由的方式處理。

黃碧雲憂清牆加劇衝突

田北辰：有抹黑單張 區選期間應清

田北辰曾因荃灣站行人天橋連儂牆文宣貼滿地上，認為構成行人安全問題而向食環署投訴，他表示目前出現「呢頭清呢頭貼」的情况，加上政府實施《禁蒙面法》令和理非反感，擔心清理會激發民憤及「私了」現象，不認同清理對改善社會撕裂有幫助。然而，他說有人在連儂牆張貼抹黑單張，如稱他用車輛接載示威者，惟選舉期間，候選人澄清要支付選舉經費，「抹黑不用本錢，但澄清就要」，認為選舉期間應清理連儂牆。田北辰參選區議會，同區候選人有荃民議政劉卓裕。

路政署表示，6月至今在不同路段共作超過1100次清理行動。署方會優先處理可能影響道路安全的塗鴉，例如涉及交通標誌或標記等，截至10月28日，接近3000個公共道路設施被塗污，署方已清理逾2300個。

傳聞換特首 林鄭：外交部已澄清

此外，被問到《金融時報》引述消息稱北京有意撤換特首，林太表示不評論揣測性報道，外交部已澄清這是別有用心的謠言。她稱中央政府一直支持她作為特首及港府依法處理是次暴力事件，至今仍是這個立場。

（反修例風暴）