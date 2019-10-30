獲黃之鋒支持 「傘兵」林浩波曾任投行經濟師

林浩波是金融財經界傘後組織「思言財雋」的成員，他說，在黃之鋒邀請下參與海怡半島的社區工作，會代表民主派投入海怡西區選，捍衛制度公義。林於2015年雨傘運動後由英國回流香港，曾於多間投資銀行任職經濟師。

英國回流 區諾軒議辦社區幹事

翻查林浩波的facebook專頁，他去年11月開始與在海怡西做地區工作，亦不時與黃之鋒「行孖咇」落區，林曾在專頁上表示爭取「五大訴求，缺一不可」。不過，林在報名參選後一直低調行事，未有現身選舉論壇，亦無鋪天蓋地的網上宣傳，但會在社交網站上分享地區工作進展；直至黃之鋒昨日被DQ後，他隨即高調開展網上宣傳，表示得到黃的全力支持。對於是否支持香港眾志的自決立場，林未有正面回應，強調自己簽署了選舉確認書，捍衛《基本法》和一國兩制。

陳家珮：建制派遭針對 選情艱巨

對於黃之鋒昨被裁定提名無效，陳家珮說，理解選舉主任需徵詢律政司法律意見，要較長時間才能作決定。她說，部分候選人叫「光復香港時代革命」的口號亦能入閘，亦有退出了香港眾志的人入閘，認為是眾志的立場問題導致黃被DQ。

陳家珮又說，不論有否DQ事件，現時政治氣氛已很繃緊，不少人針對建制派候選人，亦有人呼籲「一票不投建制派」，形容自己選情艱巨，但她說對選舉是否有信心並非取決於對手是誰，而是取決於選民是否支持。

（反修例風暴）