多國傳媒報道DQ 登微博熱搜榜

此外，美國國會正審議《香港人權與民主法案》，內容包括制裁侵犯香港民主的人，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在Twitter表示，選舉主任侵犯黃之鋒的公民權利，包括參選權，該選舉主任應被列為美國制裁名單中。

美共和黨員：選舉主任應列制裁名單

另一邊廂，新華社報道事件，形容香港眾志為「港獨組織」，報道主要引述港府的新聞稿，稱鼓吹或推動「民主自決」或以任何形式提議「獨立」的人不可能擁護《基本法》，因此不可能履行區議員的職責。黃之鋒被DQ事件昨晚一度登上內地微博「熱搜榜」前10位，環球網及「共青團中央」均有在微博轉載相關報道。

台灣方面，執政民進黨昨午發聲明稱對黃之鋒被裁定提名無效深表遺憾，認為事件顯示港府政治篩選及思想審查，剝奪人民參政權，又稱事件證明「一國兩制」根本是一場騙局。

（反修例風暴）