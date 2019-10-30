多國傳媒報道DQ 登微博熱搜榜

【明報專訊】香港眾志秘書長黃之鋒被DQ，不能參加區議會選舉，新華社昨晚以「『反中亂港』分子黃之鋒不獲確認香港區議會參選資格」為題報道。事件備受國際關注，路透社、彭博社、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國廣播公司、《時代》雜誌、澳洲廣播公司、半島電視台等都有報道，路透社的報道提到，黃之鋒作為知名的民運人物，港府在萬聖節遊行前夕裁定其提名無效，很可能激化反政府示威者。
此外，美國國會正審議《香港人權與民主法案》，內容包括制裁侵犯香港民主的人，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在Twitter表示，選舉主任侵犯黃之鋒的公民權利，包括參選權，該選舉主任應被列為美國制裁名單中。
美共和黨員：選舉主任應列制裁名單
另一邊廂，新華社報道事件，形容香港眾志為「港獨組織」，報道主要引述港府的新聞稿，稱鼓吹或推動「民主自決」或以任何形式提議「獨立」的人不可能擁護《基本法》，因此不可能履行區議員的職責。黃之鋒被DQ事件昨晚一度登上內地微博「熱搜榜」前10位，環球網及「共青團中央」均有在微博轉載相關報道。
台灣方面，執政民進黨昨午發聲明稱對黃之鋒被裁定提名無效深表遺憾，認為事件顯示港府政治篩選及思想審查，剝奪人民參政權，又稱事件證明「一國兩制」根本是一場騙局。