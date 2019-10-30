朱凱廸改立場入閘 黃「未全排除港獨」 知情者：紅線一直無變

稱沒現大規模DQ

朱凱廸去年底參加鄉郊代表選舉時，被選舉主任袁嘉諾質疑無正面回應有關獨立是否自決選項的問題，袁認為朱是「隱晦地」確認支持港獨是自決選項。今次朱凱廸參選區議會，選舉主任同是袁嘉諾，袁提問是否放棄去年所指「香港人應該決定自己命運」、「捍衛香港獨立作為港人自決前途的選項」等立場，朱凱廸簡單地回答「是」。朱凱廸其後表示，基於香港當下選舉制度，若他不改變就不用參選。

DQ黃之鋒的選舉主任蔡亮，則在決定DQ黃的理據中提到，黃在最後一次回覆中聲言「我的立場不曾改變」，更稱「認為在一個不具實際約束力的民意表態的方式下，香港獨立可作為民主自決的一個選項」。知情者透露，這是黃的「死因」，因黃之鋒沒將「港獨」此選項完全排除，選舉主任亦在決定書中指出擁護《基本法》的要求不只對《基本法》遵守，還代表支持和提倡《基本法》的意圖，包含港獨作選項不是真心真誠擁護《基本法》。

朱凱廸參選的八鄉南選區，同區候選人為黎永添、徐卓然。

（反修例風暴）