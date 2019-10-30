主張無異眾志 黃之鋒遭DQ 選舉主任：非真心棄港獨選項 黃斥莫須有擬呈請

政府支持：選舉主任按法例處理

港府發聲明支持選舉主任決定，稱鼓吹或推動「民主自決」，與法例要求之聲明內擁護《基本法》和保證效忠特區的內容相違背，強調與部分人指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。

政制及內地事務局長聶德權昨日表示，選舉主任是按法例、《基本法》、掌握的資料和法律意見去決定參選人的資格。被問到選舉主任DQ黃之鋒是否有政治考慮，聶稱選舉主任是按法例處理提名是否有效。

黃之鋒在區選提名期首天（10月4日）報名參加南區海怡西選區，直到昨日才獲通知提名無效，全港其餘候選人在上周選舉候選人簡介會前，已獲知會提名有效。其間黃接獲選舉主任3次查詢，原本負責南區區選提名的選舉主任馬周佩芬上周突然「因病休假」，由油尖旺民政事務專員蔡亮接手審視黃的提名。黃被DQ後，呼籲選民支持民主派候選人林浩波。林將對撼新民黨陳家珮（詳見A4）。

蔡亮：兩度沒直接否定港獨選項

黃非真心擁護基本法

黃之鋒在第三次回覆選舉主任的提問時，雖明確提出「不提倡和支持香港獨立作為民主自決的一個選項」，但蔡亮質疑黃在首兩輪回覆時，沒有直接回答「是否仍然提倡和支持香港獨立作為自決前途的選項」，又質疑黃一直未有與香港眾志「認為港獨是港人自決前途選項」的立場劃清界線，或說明其立場與眾志有何分別，因此推斷身兼眾志要職的黃，其政治立場與眾志一樣。

蔡亮亦指出，黃在第三次回覆中，「毫不含糊地聲稱『認為在一個不具實際約束力的民意表態的方式下，香港獨立可作為民主自決的一個選項』」，認為有關說法反映黃「並非真心地及真誠地擁護《基本法》」，故裁定其提名無效。

黃之鋒昨日見記者時，強烈譴責政府政治篩選和審查，剝奪其參選權利，形容選舉主任淪為「思想警察」。他說，選舉主任多番曲解和錯誤詮釋其政治理念，質疑被DQ是「北京的硬命令，北京委派下來的政治任務」，旨在DQ不合北京心意的參選人，「政府DQ我，因為我叫黃之鋒」。

黃：選舉主任淪思想警察

北京委派任務

對於朱凱廸入閘但自己被DQ，黃之鋒認為這證明北京是針對其個人的參選資格。他認為事件只會激發更多港人繼續抗爭，呼籲港人周末出席集會，亦呼籲國際社會關注香港現時嚴峻的政治篩選。

胡志偉：令政治困局更亂

湯家驊：政黨理念須合法

民主黨立法會議員胡志偉認為，政府DQ黃之鋒是完全不合理，強調黃政治信念是建基於一國兩制、港人治港、高度自治。他續說，DQ黃只會令當下的政治困局進一步混亂。

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為黃之鋒與朱凱廸不同，稱朱無政黨背景，並已推翻以往主張，選舉主任較易按照朱個人行為和決定，裁定他是否合資格參選；但黃有政黨背景，選舉主任要審視其政黨的理念是否符合法例要求。

明報記者

（反修例風暴）

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