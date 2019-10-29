新城市衝突圍堵機場 6被告改控暴動

分3批合併案件 下月區院答辯

首批合併案件涉7月14日沙田新城巿廣場衝突，3名被告梁柏添（23歲）、龔志遠（49歲）及李文謙（16歲）原分別被控非法集結及有意圖傷人等罪，控方昨修訂控罪後，梁及龔各被控兩項暴動罪，李則被控一項暴動罪。

第二批合併的案件涉8月13日至14日圍堵機場及襲擊《環球時報》記者付國豪，4名被告包括兼職侍應賴雲龍（19歲）、畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（28歲）、測量師黃逸豪（28歲），經修訂後共被控8罪。首3人由原本被控非法禁錮、非法集結和傷人罪，改控暴動、對他人身體加以嚴重傷害罪名，另畢和黃被控非法禁錮罪，黃則被控一項非法集結罪。

第三批案件涉及同日圍堵機場案，兩名被告包括沙田區議員陳國強辦事處的社區主任邱文勁（31歲）和港鐵技工葉文亮（23歲）的案件合併，控罪包括暴動、公眾地方擾亂秩序及襲擊他人致造成身體傷害。邱參選今屆區議會選舉，選區為馬鞍山巿中心，同區候選人為李啟雄、李子榮、鍾禮謙、吳惠靈。

上述3案全部轉介區域法院審理。

另外，20歲男學生馬子樂6月11日在上環被搜出殺蟲水連同打火機，被控一項管有攻擊性武器罪；22歲青年郭叡軒則被控6月12日在金鐘近立法會參與非法集結。兩人昨在東區裁判法院獲准保釋，須守宵禁令。

【案件編號：ESCC2409-13/19】

（反修例風暴）