反修例下五成婚禮受影響 婚策公司：有人訂50酒店房讓賓客留宿

新人「一黃一藍」婚事告吹

「生活易」於本年8月至9月訪問1297名將於今年至2021年結婚的新人，以了解他們的總開支及消費模式。因應近期社會事件，生活易於10月上旬再向其中729人調查，結果顯示逾五成新人的婚禮因社會氣氛而受不同程度影響，當中12％延遲婚期，1%取消婚禮。生活易行政總裁馬宗傑稱，聽聞有兩對30多歲的新人因「一個藍一個黃」，最後婚事告吹。

調查亦顯示，新人也有其他顧慮，包括帶悲觀情緒籌備結婚、少了賓客出席、擔心賓客安全及婚禮當日交通問題等。馬宗傑說，很少婚宴能於晚上10時（港鐵近日提早收車時間）完結，故新人通常需額外預算金錢租車接載親友離去。

港鐵早收 花錢訂旅巴接親友

調查發現最多人在尖沙嘴設婚宴，佔34%，其次在港島及尖沙嘴以外的九龍區，各有25%。80後準新人黃先生與未婚妻Shirleen將於12月結婚，Shirleen說將在九龍灣擺酒，但擔心交通，特別安排旅遊巴接送親友，導致開支增加，暫未計算酒席預算，料約花費25萬元。她說二人因反修例運動而影響情緒，在婚前100日曾在社交媒體發文宣告婚事，但擔心在這社會氣氛下表現高興會讓人感到不適合，幸最後友人都替他們開心。

有人訂50圍 僅3圍到

Coco Wedding負責人Coco說，聽聞有新人預訂50圍酒席，最終只有3圍賓客出席；另聽聞有從商的新人憂生意不佳，不想亂花錢而減婚禮開支，但也有較富裕的新人周末日子在銅鑼灣擺酒，因擔心若有警民衝突致交通不便，決定在酒店訂50至60間房間，讓親友可留宿，而酒店通常也可配合，讓賓客提早入席。

生活易另向新人調查出席喜宴者付多少「人情」。今年高級酒店婚宴人情由去年平均1200元升至今年1400元，午間婚宴由平均600元升至800元，均上升逾三成；酒會人情則從去年平均500元升至600元。今年調查新增西餐廳選項，人情中位數為800元。調查又顯示新人結婚平均開支錄得2%升幅，由去年360,577元升至今年369,166元。禮金則與去年持平，中位數為5萬元。

明報記者

（反修例風暴）