管浩鳴：陳同佳見女友性愛片失控「誤殺」

管浩鳴上周四接受TVBS專訪，引述陳同佳稱，他是看到女友潘曉穎的手機內與其他男子的性愛影片，才衝動失控。

管說，陳同佳看到影片就「頂不住」，之後從後勒着潘，兩人失去平衡，在牀上滾動，女方頭撞牆壁，「他肯定不是真的故意嘛」。他說陳同佳強調自己不是故意，當時是失手及誤殺。

大狀：談案情觀感差 無礙審訊公正

管浩鳴在訪問中透露，今年4月首次到監獄與陳同佳會面，甫見面便對他說：「你還這麼年輕，沒想過要怎麼面對嗎？」至9月初再問陳有否考慮到台灣投案，兩周後陳才答應。

香港高等法院今年4月審理陳同佳洗黑錢案時，控方案情亦曾透露，潘向陳展示一段她與另一不知名男子的性愛影片，令陳一怒下將潘頭部撞向牆，從後以雙手勒斃她，再棄屍車站，然後獨自返港。

大律師陸偉雄說，管浩鳴受訪談論案情的做法或予人觀感不佳，但強調法庭審訊只看證據，不會考慮庭外任何人的言論，相信做法不會影響審訊公平。他認為今次案件較特別，加上陳同佳已表明會自首及認罪，難以評論管浩鳴今次做法的對錯。

（反修例風暴）