恐大選後簽證難申 助港青律師：正加緊處理

【明報專訊】協助赴台示威者申請簽證延期或留台簽證的義務律師林俊宏受訪表示，執政黨更替不會影響此前政府已確認生效的簽證審批，但可能影響「往後的申請」，故律師團隊現正「抓緊時間，趕及在1月大選前完成既有申請」。
林俊宏曾協助太陽花學運示威者辯護，援引「公民不服從」概念讓22名被告於一、二審均裁定無罪。是次反修例運動中，他亦義務助來台港人申請延期居留等簽證事宜。他說與港律師有溝通管道，若接獲求助，會按該人可能觸犯法律的嚴重程度（如暴動罪）、被起訴或拘捕可能、警方偵查行動（如搜屋或問話）等，釐定申請人是否合資格受義務律師團協助，惟他拒絕透露協助個案數字。
先延長簽證 再申求學投資居留
台灣《港澳條例》18條列明「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。林俊宏說，「政治因素」主要體現於申請人政治理念及行為跟所屬地行政機關不一；但就「安全及自由受緊急危害」、「必要之援助」，目前未有明確的線界定，故律師團隊主要替來台港人先延長留台簽證（旅遊簽證一般逗留30天），再循「求學留台」、「投資移民」等較簡單方法，協助申請留台所需法律文件或簽證，「如他是學生，暫時無法申請簽證，我們或先墊支」。
對於陳同佳可能來台投案或1月總統大選會否影響港人留台申請，林俊宏說若此前的申請已生效將不受影響，但選舉後的申請「須依行政機關的決定，若政府有不一樣的態度，會影響申請結果」。他的團隊正積極盡快處理所有申請。
被問到港人犯法但未接受審訊便逃來台灣，會否影響法治精神，林俊宏說要視乎香港法制及運作情况，對活動參與者是否有公平審訊的機會，在有正式結果前，「港府對言論自由、集會自由的態度，也是有沒有保障的考量」。