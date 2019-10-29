恐大選後簽證難申 助港青律師：正加緊處理

林俊宏曾協助太陽花學運示威者辯護，援引「公民不服從」概念讓22名被告於一、二審均裁定無罪。是次反修例運動中，他亦義務助來台港人申請延期居留等簽證事宜。他說與港律師有溝通管道，若接獲求助，會按該人可能觸犯法律的嚴重程度（如暴動罪）、被起訴或拘捕可能、警方偵查行動（如搜屋或問話）等，釐定申請人是否合資格受義務律師團協助，惟他拒絕透露協助個案數字。

先延長簽證 再申求學投資居留

台灣《港澳條例》18條列明「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。林俊宏說，「政治因素」主要體現於申請人政治理念及行為跟所屬地行政機關不一；但就「安全及自由受緊急危害」、「必要之援助」，目前未有明確的線界定，故律師團隊主要替來台港人先延長留台簽證（旅遊簽證一般逗留30天），再循「求學留台」、「投資移民」等較簡單方法，協助申請留台所需法律文件或簽證，「如他是學生，暫時無法申請簽證，我們或先墊支」。

對於陳同佳可能來台投案或1月總統大選會否影響港人留台申請，林俊宏說若此前的申請已生效將不受影響，但選舉後的申請「須依行政機關的決定，若政府有不一樣的態度，會影響申請結果」。他的團隊正積極盡快處理所有申請。

被問到港人犯法但未接受審訊便逃來台灣，會否影響法治精神，林俊宏說要視乎香港法制及運作情况，對活動參與者是否有公平審訊的機會，在有正式結果前，「港府對言論自由、集會自由的態度，也是有沒有保障的考量」。

（反修例風暴）