倘兩地就陳同佳達默契 赴台者憂遭遣返

待在長老教會、協助牧師打點教會事務的Johnny（化名），說着一口國語，乍看是教會當地事工：「我識廣東話。」細問下，年約20多歲的他是參與7．1示威後來台的港青。他會以蒙面方式向台灣人分享抗爭經歷，但對於自己的具體所為，都按教會指示閉口不說。

按理若要在台灣或其他地方申請政治庇護，得證明曾被捕或面臨檢控。Johnny說，參與反修例後「家裏曾被警方搜過屋」，斷定自己是被警方盯上的示威者之一，「我在未被拘捕前來了台灣」。

Johnny說，現計劃最理想的方式，是透過在當地求學申請學生簽證。但隨台灣政府已表明不拒收陳同佳，他憂慮一旦台港達成類似的「遣返」默契，自己及其他留台港青會被類似「橋樑」遣返回港，「畢竟我們都是中台角力的政治籌碼」。他更擔心，若1月台灣大選後執政黨更迭，新政府或對港府及北京政府採取新政策，屆時或推翻此前決定，甚至會透過不同方法將他們遣返香港。

（反修例風暴）